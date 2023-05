Ini Game Smartphone yang Cocok untuk Anak TK dan SD

Bisnis.com, JAKARTA - Smartphone adalah benda yang sudah menjadi bagian dari hidup kebanyakan orang. Anak-anak pun sudah banyak yang dipegangi ponsel pintar dan bermain game di HP.

Selain untuk sarana penghubung, ponsel pintar juga bisa melakukan banyak hal, seperti internet dan bermain permainan. Sebagai orang tua yang memberikan ponsel pintar kepada anak, Anda perlu mengontrol dan memantau penggunaannya agar tidak menyalahgunakan ponsel mereka.

Permainan ponsel merupakan suatu hal yang populer dan digemari, khususnya anak-anak. Namun, anak-anak perlu memainkan permainan yang sesuai dengan umurnya. Untuk anak TK dan SD, banyak permainan ponsel pintar yang menawarkan kreativitas dan edukasi untuk menstimulasi otak anak-anak.

Berikut permainan-permainan yang cocok untuk anak TK dan SD:

1. Khan Academy Kids: Learning!

Aplikasi ini menawarkan edukasi anak seperti menghitung, menulis, dan membaca. Pembelajaran dalam aplikasi tersebut dikemas menjadi sebuah permainan sehingga anak-anak yang memainkan tidak merasa bosan dan merasa semangat belajar. Aplikasi ini juga menyediakan lagu dan video-video tarian agar anak-anak bisa meniru dengan bernyanyi dan menggerakkan tubuhnya.

2. Maze for Kids

Permainan labirin yang didesain menarik untuk anak-anak ini dapat merangsang perkembangan otak anak dalam berpikir menyelesaikan masalah. Permainan ini memiliki beberapa level sehingga anak-anak bisa terus menerus mengembangkan kemampuannya.

3. My Little Pony Color by Magic

Permainan mewarnai di Play Store atau Apple Store lumayan banyak. My Little Pony Color by Magic bisa menjadi salah satu pilihan permainan mewarnai karena mengambil tema kartun yang ada di tayangan kartun My Little Pony. Anak-anak mungkin lebih tertarik dengan grafis dan bisa belajar warna dengan permainan mewarnai ini.

4. Jurassic Dig

Permainan mencari hal-hal yang tersembunyi dapat melatih ketelitian anak-anak. Tema dinosaurus dan zaman purba juga bisa membuat anak-anak kenal akan sejarah yang ada di Bumi ini.

5. Match It

Anak-anak yang memainkan permainan ini dapat mengasah ingatan mereka. Lencana dan bintang yang didapat saat menyelesaikan tiap level juga dapat memacu semangat anak-anak dalam melakukan sebuah tantangan.

Permainan untuk anak-anak TK dan SD di ponsel pintar masih banyak lagi. Anda bisa memilih permainan dengan filter umur di Play Store. Anda juga perlu mendampingi anak-anak dalam memainkan permainan yang diunduh.

