Timeline Lengkap Nonton The Conjuring Universe dari Awal hingga Akhir

Bisnis.com, JAKARTA - Cerita akhir dari The Conjuring akan segera tayang di bioskop dengan menghadirkan cerita yang diangkat dari kisah nyata.

The Conjuring: Last Rites akan menjadi film terakhir yang menceritakan perjalanan pasangan indigo, Ed dan Lorraine Warren.

Dikonfirmasi, film ini akan tayang pada 5 September 2025. Disutradarai oleh Michael Chaves, The Conjuring Last Rites akan kembali hadir untuk fokus pada kasus paling kelam yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine.

Boneka Annabelle pun akan kembali muncul secara singkat, untuk memperkuat ikatan cerita dengan film-film sebelumnya di The Conjuring Universe.

Adapun sebelum menonton film terakhir dari waralaba The Conjuring, penggemar bisa melakukan nostalgia cerita dari The Conjuring Universe yang lain.

The Conjuring Universe diurutkan dari cerita The Nun hingga akhirnya kisah akhir perjalanan Ed dan Lorraine di film The Conjuring: Last Rites.

Berikut ini timeline atau urutan menonton The Conjuring Universe dari awal hingga akhir berdasarkan ceritanya.

Urutan Nonton The Conjuring Universe dari Awal hingga Akhir