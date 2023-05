Ini Daftar Es Krim Termahal di Dunia, Ada Harga Rp20,9 Miliar!

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia baru saja mencetak rekor es krim paling mahal yang berasal dari Jepang. Es krim ini sempat viral di media sosial.

Perusahaan es krim Cellato merilis rasa Byakuya dengan berat 4,3 ons yang dihargai sebesar 873.400 yen yang setara dengan US$6.696 atau Rp99,7 juta. Cellato menyebut bahwa Byakuya memiliki komposisi dari bahan-bahan yang langka.

Salah satu bahan dasarnya yaitu truffle yang berasal dari Alba Italia, yang diperkirakan memiliki harga pasaran hingga US$14,5 ribu atau setara dengan Rp217,5 juta per 1 kilo gramnya.

Sebelumnya, sudah ada sejumlah es krim yang masuk rekor dunia. Bahkan beberapa diantaranya memiliki harga hingga ratusan juta.

Ini daftar es krim termahal di dunia? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya:

1. Mauboussin Mega Sundae - Rp14,9 Juta

Pada 2014, ada Mauboussin Mega Sundae adalah sebuah dessert yang sangat mahal yang ditawarkan oleh Bagatelle di New York. Es krim ini memiliki harga US$1.000 atau yang saat ini setara dengan Rp14,9 juta.

Es krim ini dibuat dengan menggunakan champagne mewah, yaitu Dom Perignon Rosé. Champagne ini terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan harganya yang mahal serta Brownies Berlapis Emas.

Selain itu, Mauboussin Mega Sundae ini juga disertai dengan cincin berbahan dasar emas putih dan baja hitam yang tidak dapat dimakan. Cincin ini dirancang secara eksklusif untuk Bagatelle dan dinamakan "Moi non plus/Toi non plus".

2. Three Twins Ice Cream - Rp49,8 juta

Sebuah perusahaan es krim yang berbasis di San Rafael, California, menawarkan sundae yang harganya mencapai angka lima digit, menjadikannya sundae es krim termahal di dunia pada 2018 silam.

Awalnya, Three Twins menawarkan apa yang disebut sebagai "World's Most Expensive Ice Cream Sundae," yaitu banana split yang ditaburi sirup dari tiga anggur penutup langka, disertai dengan pertunjukan cello pribadi dan sendok es krim vintage dari 1850 dengan harga US$3,333.33 atau yang saat ini sekitar Rp49,8 juta.

3. Es Krim Byakuya - Rp99,7 Juta

Es krim Byakuya adalah es krim yang dijual di Jepang dengan harga sebesar 873.400 yen yang setara dengan US$6.696 atau Rp99,7 juta per scoop. Es krim ini didapuk menjadi es krim termahal pada 2023.

4. Frrozen Haute Chocolate - Rp373,6 juta

Frrozen Haute Chocolate adalah sundae es krim yang ditawarkan oleh Serendipity 3, sebuah restoran di New York. Sundae ini terdiri dari es krim vanilla berlapis daun emas 23 karat, disajikan dalam cangkir Baccarat Harcourt yang dilapisi emas putih 18 karat, dan diberi hiasan berlian.

Harganya US$25.000 atau yang saat ini setara dengan Rp373,6 juta dan diakui Guinness World Records sebagai sundae es krim termahal pada 2007.

5. Absurdity Sundae, Rp896,7 juta

Absurdity Sundae adalah sundae es krim yang juga ditawarkan oleh Serendipity 3 di New York. Sundae ini terdiri dari 28 jenis es krim yang berbeda, termasuk es krim cokelat mewah yang diimpor dari Ekuador.

Sundae ini disajikan dalam cangkir Baccarat Harcourt yang dilapisi emas putih 23 karat dan berlapisan berlian. Harganya US$60.000 atau yang saat ini setara dengan Rp896,7 juta dan juga masuk dalam Guinness World Records sebagai sundae es krim termahal.

6. Mr Beast Ice Cream Sundae - Rp1,4 miliar

Mr Beast Ice Cream Sundae adalah sundae es krim yang dibuat oleh YouTuber populer bernama Mr Beast. Sundae ini berisi beberapa lapisan es krim, topping, dan saus, serta diberi hiasan khusus, seperti cincin berlian.

Mr Beast sering menggunakan kreasi seperti ini dalam tantangan atau kontennya di YouTube, dan sundae ini ditawarkan dengan harga US$100.000 atau saat ini setara dengan Rp1,4 miliar untuk tujuan penggalangan dana.

7. Strawberries Arnaud - Rp20,9 miliar

Strawberries Arnaud adalah sebuah hidangan penutup yang ditawarkan oleh restoran Arnaud's di New Orleans. Hidangan ini terdiri dari stroberi segar yang direndam dalam anggur merah dan disajikan dengan saus campuran cognac dan anggur merah, serta ditaburi dengan berlian 4.7 karat. Strawberries Arnaud menjadi hidangan penutup termahal di dunia pada saat itu dengan harga US$1.4 juta atau Rp20,9 miliar.

