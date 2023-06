Raffi Ahmad Ajak NCT ke Labuan Bajo, Ini Destinasi Menariknya

Bisnis.com, JAKARTA - NCT DoJaeJung muncul di konten Youtube milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, RANS Entertainment yang diunggah pada Kamis (1/6/2023) kemarin.

Personel NCT DoJaeJung, yaitu Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo mendatangi rumah Raffi dan Nagita untuk mengelilingi rumah dan menyantap kuliner khas Indonesia di kediamannya. Di akhir video, Nagita mengajak para personel NCT DoJaeJung untuk liburan bersama ke Labuan Bajo.

"You have to go to Labuan Bajo," ujar Nagita dalam tayangan Youtube Rans Entertainment pada Kamis (1/6/2023).

Baca Juga Sandiaga Uno Ingin Ajak Messi Cs Liburan ke Labuan Bajo Usai FIFA Match Day

"Next time, tell the management go to Labuan Bajo," ujar Nagita Slavina.

"Next time ok, kids-kids ok. Promise, promise to mama lah," kata Nagita sambil mengaitkan janji kelingking dengan ketiganya.

Salah satu destinasi wisata yang diperlihatkan kepada personel NCT DoJaeJung adalah Pink Beach. Pantai ini memiliki keterkaitan dengan warna pink yang memanjakan mata. Melansir kemenparekraf.go.id, warna pink pasir berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai.

Baca Juga Labuan Bajo Gempa Magnitudo 4,1

Selain Pink Beach adapun destinasi wisata lain yang dapat Anda kunjungi, sebagai berikut:

1. Kampung Budaya Compang To’e Melo

Wisata budaya tidak boleh Anda lewatkan saat berkunjung ke Labuan Bajo. Dengan jarak sekitar 70 kilometer dari pusat kota Labuan Bajo, Anda akan disambut dengan tarian khas Manggarai, yaitu Tari Caci. Tarian tersebut dilakukan oleh para pria asli Kampung Budaya Compang To'e Melo dengan menggunakan kostum tradisional.

2. Bukit Cinta

Salah satu tempat favorit dan tak asing lagi bagi wisatawan adalah Bukit Cinta. Bukit ini juga kerap disebut dengan nama Bukit Silvia. Wisatawan yang berkunjung dapat melihat keindahan alam Labuan Bajo yang berada di kepulauan, dengan daratan yang berbukit-bukit dalam satu waktu.

Baca Juga Survei: 80 Persen Delegasi KTT Asean Kepincut Labuan Bajo

Untuk melihat keindahannya, Anda perlu mendaki bukit ini. Setelah sampai, Anda akan disuguhkan dengan hamparan bukit hijau dan lautan yang indah, terutama dilihat saat menjelang matahari terbenam.

3. Taman Nasional Komodo

Melansir dari laman resmi, Taman Nasional Komodo merupakan habitat alami bagi dua satwa kunci utama, biawak komodo (Varanus komodoensis) dan kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea) bertempatkan di Nusa Tenggara Timur.

Taman Nasional Komodo di Indonesia terdiri dari tiga pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil lainnya seperti Gili Motang dan Gili Dasami yang juga terdapat komodo.

4. Manta Point

Bagi Anda pecinta diving, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Manta Point karena Anda dapat menikmati kekayaan ekosistem laut yang sangat indah. Melansir kemenparekraf.go.id, saat menyelam di Manta Point, Anda bisa berkesempatan untuk melihat Manta Ray, salah satu satwa air yang langka dan dilindungi khas Indonesia.

5. Gua Batu Cermin

Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat Anda kunjungi karena di dalamnya memiliki nilai sejarah dengan adanya fosil batu karang di bagian dinding Gua Batu Cermin. Melansir kemenparekraf.go.id, di atas langit-langit Gua Batu Cermin juga ditemukan fosil penyu.

6. Air Terjun Cunca Wulang

Bagi Anda yang mungkin ingin mencari aktivitas selain diving dan snorkeling, tetapi ingin tetap melakukan aktivitas di air, Air Terjun Cunca Wulang akan cocok bagi Anda. melansir dari kemenparekraf.go.id, air terjun ini dikelilingi oleh formasi bebatuan kapur yang membentuk tebing-tebing tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News