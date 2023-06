Daftar Kota Termahal di Dunia, Terbanyak Asia

Bisnis.com, JAKARTA - ECA International's Cost of Living Rankings for 2023 merilis laporan, di mana New York City menjadi kota paling mahal di dunia untuk dihuni oleh ekspatriat.

Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Hong Kong, yang sekarang berada di posisi kedua. Peringkat ini ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti inflasi yang tinggi dan biaya akomodasi yang meningkat di New York City.

Lalu, Geneva di Swiss, London, dan Singapura juga merupakan lima kota paling mahal setelah New York.

Daftar ini sebagian besar didominasi oleh kota-kota di Amerika Serikat dan China, yang mencerminkan peran mereka sebagai pusat keuangan global.

Selain itu, Dubai dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab juga termasuk dalam daftar tersebut, yang artinya wilayah tersebut memiliki biaya hidup yang cukup signifikan

Di Asia sendiri, selain kota-kota di China dan Singapura, Tokyo di Jepang dan Seoul yang menjadi ibu kota Korea Selatan, juga masuk dalam daftar 10 kota paling mahal untuk ekspatriat.

Lantas, seperti apa urutan terbaru untuk daftar kota termahal di dunia? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

1. New York, Amerika Serikat

Sebagai pusat keuangan global yang penting di Amerika Serikat, New York menduduki posisi pertama karena mengalami kenaikan tingkat inflasi dan biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di negara ini.

2. Hong Kong, China

Posisi kedua ditempati oleh Hong Kong, yang tetap menjadi salah satu kota termahal di dunia. Meskipun peringkatnya telah turun seperti kebanyakan kota di daerah tersebut, inflasi dan biaya hidup masih tinggi.

3. Geneva, Swiss

Geneva menempati peringkat ketiga sebagai lokasi paling mahal di Eropa untuk ekspatriat. Biaya hidup, makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya di Geneva relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan negara.

4. London, Inggris

Harga-harga di London telah naik secara signifikan dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, menjadikannya sebagai kota keempat termahal untuk tinggal. Biaya sewa, harga makanan, dan harga minyak bumi sedang meningkat, yang berkontribusi pada inflasi.

5. Singapura

Singapura naik ke peringkat kelima. Menurut laporan, Singapura memiliki harga transportasi tertinggi di dunia. Kota ini juga termasuk salah satu tempat paling mahal untuk minuman alkohol, tembakau, dan pakaian.

6. Zurich, Swiss

Dengan biaya akomodasi, transportasi, dan makanan yang tinggi, Zurich menjadi tempat yang menantang bagi ekspatriat. Harga kebutuhan seperti buah dan sayuran juga cukup tinggi di Swiss dibandingkan dengan kebanyakan negara.

7. San Francisco, Amerika Serikat

Meskipun Kota San Francisco dikenal karena inovasi dan daya tariknya, biaya hidup di kota ini membuatnya sulit bagi penduduk untuk tinggal di sana. Hal ini terutama disebabkan oleh permintaan lahan yang tinggi dibandingkan dengan ketersediaan lahan yang terbatas.

8. Tel Aviv, Israel

Metropolis di kawasan Mediterania, Tel Aviv menduduki peringkat kedelapan dalam daftar tersebut. Kota ini merupakan salah satu yang paling mahal untuk membeli minuman alkohol, bahan makanan, mobil, bahan bakar, dan barang-barang lainnya.

9. Seoul, Korea Selatan

Seoul, sebuah kota di Asia, juga masuk dalam daftar tersebut. Biaya hidup di negara ini memang tinggi, namun harga perumahan di Seoul membuatnya menduduki peringkat tinggi.

10. Tokyo, Jepang

Tokyo, yang menduduki peringkat keempat di Asia dan ke-10 di dunia, merupakan salah satu kota termahal untuk tinggal. Sebagai negara kepulauan yang maju, ekonomi Jepang sulit untuk berinteraksi dengan negara lain. Tokyo menjadi lebih mahal karena statusnya sebagai sebuah metropolis.

Sementara itu, beberapa kota di dunia lainnya:

11. Bern, Switzerland

12. Dubai, Uni Emirat Arab

13. Shanghai, China

14. Guangzhou, China

15. Los Angeles, Amerika Serikat

16. Shenzhen, China

17. Beijing, China

18. Copenhagen, Denmark

19. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

20. Chicago, Amerika Serikat

