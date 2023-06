Plataran Group Targetkan 2 Proyek Baru Hingga Akhir Tahun 2023

Bisnis.com, MAGELANG- Plataran Group targetkan membangun dua venue baru hingga akhir 2023 mendatang.

CEO sekaligus founder Plataran Group Yozua Makes mengatakan dua kawasan yang dibidik yakni Magelang dan Yogyakarta.

Selain itu, perusahaan juga akan mengembangkan proyek yang sudah eksisting yakni di Plataran komodo, puncak, dan sekitar Borobudur.

"Yang baru ada dua, kawasannya di Magelang dan dekat-dekat Yogyakarta," ujarnya di Magelang.

Meski tidak merinci konsep proyek teranyarnya, Yozua mengatakan dia akan lebih fokus pada investasi ke venue dibandingkan hotel.

Alasannya, karena investasi lebh sedikit, tapi prospeknya cukup besar. Mengingat saat ini tren pernikahan atau acara di venue kian meningkat.

"Selain itu, kami juga catering service yang bisa mensupport venue itu. Sebelumnya catering kami juga kan mensupport G20 dan Asian Summit," tambahnya.

Menurut Yozua, selain mengembangkan venue, dia bahkan juga berencana mengembangkan konsep venue yang lebih kecil dan intimate.

Konsepnya sendiri, katanya, seperti restoran yang bisa dijadikan venue acara. Lagi-lagi, alasannya karena banyak orang yang kini lebih suka menggelar acara secara private dan intimate, termasuk untuk acara pernikahan.

Meski berkapasitas kecil, lanjutnya, dia akan tetap menekankan konsep premium di semua properti milik Plataran.

Pasalnya, selama ini, Plataran memang dikenal dengan venue atau hotel yang premium dan eksklusif.

Konsep intimate dan terbatas pun, diterapkan Yozua pada hotel-hotel miliknya. Umumnya, hotel di bawah naungan Plataran memang tidak memiliki kapasitas kamar yang banyak.

"Terbanyak itu di Plataran Heritage Borobudur sebanyak 75 kamar, selain itu yah jumlahnya di bawah itu semua," tambahnya.

Untuk pemilihan lokasi pengembangan bisnisnya, Yozua mengatakan salah satu yang menjadi acuannya adalah eksklusivitasnya.

Karena dia ingin properti miliknya itu, memang menjadi tujuan utama pengunjung ke wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, dia tidak berpikir panjang memilih kawasan yang belum pernah dipikirkan orang lain dalam mengembangkan kawasan bisnisnya itu.

Sementara itu, Yozua juga mengatakan dirinya juga tengah melirik potensi bisnis di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya sedang melirik sih, tapi lihat dulu perkembangannya. Jika sudah berjalan minimal 50 persennya baru saya akan mencoba masuk," tutupnya.

Seperti diketahui, saat ini, Plataran telah memiliki bisnis hospitality yang cukup banyak. Semisal untuk hotel dan resort ada Plataran Komodo, Menjangan, Borobudur, Bormo, Heritage Borobudur, Canggu, Ubud, dan Puncak.

Sementara itu untuk venue dan dining ada Plataran Bandung, Langit Khatulistiwa Magelang, Hutan Kota, Kinandari, Menteng, Patio Venue dan dining, Atlantis on the rock, The Octagon Ocean Club, Classic Enam langit, Stupa Restoran, Teras Bromo, Teras Ubud, teras Dharmawangsa, The View Munduk, Patio Bakery dan Heritage Borobudur.

Selain itu, Plataran juga memiliki bisnis private cruises yang ada di Menjangan, Komodo dan Jakarta.

