Entertainment

Deretan Program Tayangan HBO Masuk 142 Nominasi Emmy® Awards ke-77

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Jumat, 8 Agustus 2025 - 17:05
Bisnis.com, JAKARTA -  HBO Max menerima 142 nominasi Emmy® di 20 program original pada ajang Emmy® Awards ke-77 mendatang, yang akan diselenggarakan pada 14 September 2025 di AS (15 September di Indonesia).

Berikut nominasi pemenang Emmy Awards ke-77

SERIAL ORIGINAL PERAIH NOMINASI EMMY® DI HBO MAX

Baca Juga Masuk Pantauan Bursa, Saham MD Entertainment (FILM) Lanjut Tancap Gas 8,36%

HBO Original The White Lotus Musim ke-3 – 24 nominasi termasuk Outstanding Drama Series
HBO Original The Penguin – 24 nominasi termasuk Outstanding Limited or Anthology Series
HBO Original The Last of Us Musim ke-2 – 17 nominasi termasuk Outstanding Drama Series
Max Original Hacks Musim ke-4 – 15 nominasi termasuk Outstanding Comedy Series
Max Original The Pitt – 13 nominasi termasuk Outstanding Drama Series
HBO Original House of the Dragon Musim ke-2 – enam nominasi termasuk Outstanding Fantasy

Sci-Fi Costumes

HBO Original The Righteous Gemstones Musim ke-4 – enam nominasi termasuk Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)
HBO Original Dune: Prophecy – empat nominasi termasuk Outstanding Special Visual Effects in a Season or Movie
HBO Original The Rehearsal Musim ke-2 – empat nominasi termasuk Outstanding Directing for a Comedy Series (Nathan Fielder)
HBO Original Mountainhead – satu nominasi untuk Outstanding Television Movie
Selain itu, Warner Bros. Discovery juga menerima 28 nominasi Emmy® untuk Warner Bros. Television Group, Discovery Channel, Adult Swim, dan Food Network.

Baca Juga Sinopsis Weapons, Film Horor Baru yang Dapat Skor Sempurna di Rotten Tomatoes

Sepanjang Agustus 2025, HBO menghadirkan beragam film dan serial bagi pecinta film.

Antaralain stream film fiksi ilmiah yang sangat dinantikan Star Trek: Section 31, yang dibintangi oleh pemenang penghargaan Oscar® Michelle Yeoh, film komedi aksi Love Hurts dengan pemenang Oscar® Ke Huy Quan, serta serial-serial favorit penggemar, Max Original Peacemaker Musim ke-2 dan film populer Sonic The Hedgehog 3.

FILM UNGGULAN DI HBO MAX

  • Dog Man, tayang perdana pada tanggal 2 Agustus
  • Sonic The Hedgehog 3, tayang perdana pada tanggal 9 Agustus dan juga akan tersedia di HBO pukul 20:00
  • Love Hurts, tayang perdana pada tanggal 23 Agustus dan juga akan tersedia di HBO pukul 20:00
  • Star Trek: Section 31, tayang perdana pada tanggal 30 Agustus dan juga akan tersedia di HBO pada 31 Agustus pukul 20:00

SERIAL UNGGULAN DI HBO MAX

Baca Juga Sutradara Asli 'Naked Gun' Versi Leslie Nielsen Enggan Nonton Film Versi Baru
  • HBO Original Hard Knocks: Training Camp With The Buffalo Bills, tayang perdana pada tanggal 6 Agustus
  • Episode baru dari Barney’s World, tayang perdana pada tanggal 7 Agustus
  • Episode baru dari Teen Titans Go! Musim ke-9 pada tanggal 10 / 28 Agustus
  • Talking Tom Heroes: Suddenly Super, tayang perdana pada tanggal 14 Agustus
  • Happy Face, tayang perdana pada tanggal 19 Agustus
  • Max Original Peacemaker Musim ke-2, tayang perdana pada tanggal 22 Agustus

Stream episode terakhir HBO Original The Gilded Age Musim ke-3 pada tanggal 11 Agustus, Max Original And Just Like That… Musim ke-3 pada tanggal 15 Agustus, dan HBO Original Rage pada tanggal 22 Agustus. Anak-anak juga dapat ikut bersenang-senang bersama Tom and Jerry Gokko pada tanggal 9 Agustus, Kung Fu Panda 3 pada tanggal 22 Agustus, dan seterusnya.

SERIAL REALITAS UNGGULAN DI HBO MAX

  • 24 in 24: Last Chef Standing Musim ke-2 dari Food Network, tayang perdana pada tanggal 4 Agustus
  • Guy's Ranch Kitchen Musim ke-7 dari Food Network, tayang perdana pada tanggal 14 Agustus
  • My Lottery Dream Home Musim ke-17 dari HGTV, tayang perdana pada tanggal 14 Agustus
  • Match Me Abroad Musim ke-2 dari TLC, tayang perdana pada tanggal 15 Agustus
  • Mystery at Blind Frog Ranch Musim ke-4 dari Discovery, tayang perdana pada tanggal 21 Agustus
  • Expedition X Musim ke-9 dari Discovery, tayang perdana pada tanggal 24 Agustus

Sementara itu,

