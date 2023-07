BTS Rilis Buku 'Beyond the Story: 10-Year Record of BTS', ARMY Siap-siap Serbu

Bisnis.com, JAKARTA - Sejarah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh ARMY tentang BTS akhirnya hadir.

K-pop mega-populer itu, resmi meluncurkan buku "Beyond the Story: 10-Year Record of BTS".

Buku yang menjadi nomor 1 terlaris di Amazon itu diumumkan Flatiron Books awal tahun ini.

“Beyond the Story,” yang ditulis oleh jurnalis Myeongseok Kang dan anggota grup, yang akan merinci kebangkitan pesat band K-pop tersebut.

Ini akan diterbitkan di Korea Selatan oleh Big Hit Music. Terjemahan bahasa Inggris Flatiron, digawangi oleh Anton Hur, dan akan menjadi buku dengan 544 halaman dan berisi foto-foto eksklusif.

Menurut agensi grup, Bighit Music, memoar tersebut berisi ringkasan kronologis karir musik BTS serta petunjuk tentang upaya masa depan mereka.

Menurut informasi di Amazon.com, buku tersebut berisi cerita yang melampaui apa yang sudah diketahui penggemar tentang BTS, termasuk foto yang belum dirilis, kode QR video, dan semua informasi album.

Dalam buku tersebut, BTS membagikan kisah pribadi di balik layar dari perjalanan mereka sejauh ini melalui wawancara dan liputan mendalam selama lebih dari tiga tahun oleh Myeongseok Kang, yang telah menulis tentang K-pop dan budaya pop Korea lainnya di berbagai media. .

Disajikan secara kronologis dalam tujuh bab dari sebelum debut BTS hingga saat ini, suara dan pendapat mereka yang hidup selaras untuk menceritakan kisah yang tulus, hidup, dan dalam. Dalam wawancara individu yang dilakukan tanpa kamera atau riasan, mereka menerangi perjalanan musik mereka dari berbagai sudut dan mendiskusikan signifikansinya, demikian deskripsi Amazon menjelaskan.

Menurut trailer buku yang dirilis pada 13 Juni 2023, tujuh bab buku tersebut berjudul 'Seoul', 'Mengapa kita ada', 'Cinta, Benci, Tentara', 'Inside Out', 'A Flight that never lands', 'The world of BTS, and'We are'

Selain itu, buku tebal yang akan diterbitkan dalam 23 bahasa di seluruh dunia ini dimulai dengan foto potret yang menunjukkan anggota BTS sebagai individu dan artis, dan di sepanjang foto konsep, daftar lagu dari semua album sebelumnya, dan lebih dari 330 kode QR.

Sebagai seniman digital, BTS telah berkomunikasi dengan dunia melalui internet dan buku ini memungkinkan pembaca untuk segera mengakses trailer, video musik, dan lainnya secara online untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang semua momen penting dalam sejarah BTS. Lengkap dengan garis waktu dari semua tonggak utama, buku ini berisi segala sesuatu tentang BTS dalam satu jilid.

Buku tersebut, yang juga dirilis di Amerika Serikat, melesat ke puncak daftar buku terlaris Amazon dan Barnes and Noble pada bulan Mei berkat kekuatan pre-ordernya.

Selama satu dekade menjadi pusat perhatian, BTS telah menjadi fenomena budaya global, menjual habis stadion dan mendominasi tangga lagu di seluruh dunia sambil meraup miliaran dolar untuk ekonomi Korea Selatan.

Band saat ini sedang dalam masa hiatus, dengan anggota mengejar proyek solo sementara dua anggota, Jin dan J-Hope, menyelesaikan wajib militer Korea Selatan.

Sebelum jeda, BTS mengantongi enam hit teratas di Hot 100 dan ketujuh anggota boyband tersebut telah mencapai tangga lagu teratas dengan lagu solo, kata Billboard.

