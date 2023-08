Deretan Promo Kuliner Spesial 17 Agustus-an, Serba Diskon

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut hari kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023 ini, sejumlah merchat ramai-ramai memberikan promo dan diskon besar-besaran.

Diskon yang ditawarkan umumnya disesuaikan dengan tema kemerdekaan RI tahun ini.

Bagi Anda yang ingin berburu kuliner dengan diskon spesial 17 Agustus-an, ini daftarnya

1. Promo Super Kemerdekaan Waroeng Steak & Shake!⁣

Promo khusus Steaklovers yang mau makan bareng teman atau keluarga sambil beraktivitas di rumah atau kantor. Cukup pesan Promo Super Kemerdekaan kamu bisa makan bersama tanpa ribet! Syarat dan Ketentuan:⁣

- Promo berlaku selama bulan Agustus 2023⁣

- Promo berlaku selama jam operasional outlet (Informasi jam buka silahkan cek highlight "Jam Buka")⁣

- Promo khusus pembelian takeaway di outlet⁣

- Promo hanya berlaku untuk menu di gambar⁣

- Promo berlaku kelipatan⁣

- Promo berlaku di SELURUH outlet Waroeng Steak & Shake⁣

- Harga belum termasuk pajak (PB1 sebesar 10%, harga nett untuk Superbox Rp. 110.000,- dan Superbox + 3 Milkshake Chocolate Rp. 132.000,-)⁣

- Pastikan kamu menuliskan SUPERBOX KEMERDEKAAN pada saat pemesanan. Untuk Steaklovers yang tidak menuliskan SUPERBOX KEMERDEKAAN pada saat pemesanan maka akan terhitung harga normal⁣

⁣

Rayakan kemerdekaan bersama menu Superbox dari Waroeng Steak & Shake⁣

2. Abuba Steak

Makan Hemat di @abubasteak_ hanya 70Ribuan

Raih kemerdekaan versi kamu dengan promo #abubasteakindonesiabanget

Jangan lupa ikutan foto kontesnya juga dan menangkan hadiah voucher nya ~

3. Emados

Makan Hemat buat Rame-Rame di @emados.shawarma hanya mulai 78Ribuan️

Ahlan Wa Sahlan, Promo Kemerdekaan Paket Sultan Merdeka 178.000.- dan Hampers Merdeka 78.000.-

Periode: 16-18 Agustus 2023

- Harga belum termasuk Pajak

- Berlaku di seluruh store

- Dine in, Take away

WA Hotline

0878-0100-1053

0859-3154-1278

Aplikasi Emados

Available on playstore

Tidak berlaku Grabfood/Gofood

4. CFC

HEMAT hingga 45% di @cfcindonesia_official

Rayakan semarak kemerdekaan dengan Paket Merdeka di CFC, Hemat hingga 45% untuk menu favorit kamu.

Tersedia dua pilihan paket yaitu Merdeka Ber-2 atau Merdeka Ber-4, dengan harga mulai dari 45 Ribu nett aja loh.

Promo berlaku mulai dari tanggal 15 - 21 Agustus 2023 ya

5. Bakpao Kwetiau Apollo

Diskon 17% & FREE Bakpao di Kwetiau Apollo di @the90skongkowkuy

Kejutan Spesial, Promo kemerdekaan dan menu baru Apollo

Mulai dari 10 Agustus hingga 31 Agustus, nikmati diskon 17% untuk semua menu Apollo dan Chinese Food a'la carte kami dengan minimal pembelian 100k.

Bukan hanya itu, kamu juga bisa mendapatkan FREE bakpao coklat dengan minimal pembelian 175k.

Promo di atas hanya berlaku untuk dine in dan take-away ya.

7. Wingstop

Paket Hemat di @wingstopid hanya 45Ribu

Wingstoper, ikut 17an bareng @wingstopid yuk.

Mau rayakan dengan makan langsung di Wingstop, pesannya paket HEMAT 45 seharga 45 ribu. Dapatnya 2 Wingstop Chicken Sambal Merdeka, 2 Rice, 2 Drink.

Merdeka ambil minum sepuasnya looh… mantul kaaan?

Mau rayakan bareng keluarga makan dirumah juga bisa, pesan antar paket HEMAT 78 seharga 78ribu. Beli 8 Crunchy Wings Sambal Merdeka, FREE 8 Boneless Wings rasa apa saja.

Hemat dan seruuu, bisa makan kenyang rame-rame

*Berlaku hingga 23 Agustus 2023. Harga belum termasuk pajak

8. Chuck Castlle

MERDEKA DEALS️FREE HOTDOG from @chuckscattle.id

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!

Yuk, rayakan Kemerdekaan Indonesia yang ke - 78 tahun di Chuck’s Cattle

Dapatkan Promo Spesial Kemerdekaan dengan cara yang seru banget!

Untuk Claim Promo:

1. Pakai baju warna merah / putih yang kamu punya ke outlet Chuck’s Cattle

2. Follow akun IG @chuckscattle.id & @espgroup.official

3. Share & tag @chuckscattle.id di IG Story kamu ya!

4. Promo berlaku kelipatan

9. Torten Biteandtaste

August Special Cake️Hanya 60K di @tortens_biteandtaste

Enjoy Independence Day with our specially made cakes just for this day of celebration. Symbolizing iconic Indonesian dishes, these cakes will excite your taste buds beyond your imagination.

10. Dalgju

HANYA 1 HARI️BUY 1 GET 1 di @dalgju

Hi Dalgju Chingu!

Untuk merayakan kemerdekaan negara kita, Dalgju mau bagi-bagi makanan gratis nihh

Setiap pembelian ayam di Dalgju dengan porsi M keatas, FREE 2 pcs wings Dalgju loh!

Hanya berlaku di tgl 17 Agustus 2023 yaa~

Jangan mau ketinggalan

11. Kataramen

PROMO 17-AN AGUSTUS Makan ber-2 di @kataramen.id hanya 78k

Yang nungguin promo agustus mana nih?!

Dapetin Tantan Ramen, Signature Kataramen ditambah 2 ocha cuma 78k loh!

Hemat banget kan?!

Periode 15 - 31 Agustus 2023!

Berlaku untuk semua cabang.

Join membership juga bisa dapetin free ramen loh dengan minimal pembelian 50.000.

12. McDonalds

17 Agustus nanti jangan lupa ikutan Agustusan Seru Lewat Drive Thru, McD’ers!

Kamu bisa tebus murah bantal French Fries keren ini hanya Rp36ribuan belum termasuk pajak, disertai pembelian Paket Merdeka loh, jadi double hemat deh.

13. KFC

RAYAKAN KEMERDEKAAN DENGAN PROMO KOMBO SPECIAL KEMERDEKAAN

Dengan bayar Rp78.000 aja, kamu udah bisa dapetin:

- 2 Pcs ayam KFC (1 potongan besar & 1 potongan kecil

- 2 Nasi

- 2 Cream Soup

- 2 Sundae

- 1 Fanta Medium

- 1 Sprite Medium

14. Pizza Hut

Rayakan Kemerdekaan dengan promo dari Pizza Hut, yuk!

Spesial di 16-18 Agustus, beli pizza favoritmu ukuran regular, bisa dapat pizza Meaty/Cheese Lovers GRATIS!

Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan promonya, yaa!

15. Donat Jco

Rayain Kemerdekaan bersama JCO yuk karena ada promo 3 Box Jpops hanya 135K saja. Kamu juga bisa nikmati promo lainnya 2 Beverages hanya 59K!

Promo ini berlaku nasional dan bisa kamu dapatkan di store JCO terdekat di kotamu! Cuss otw, nikmati promonya dan jangan lupa share your happy moment with us!

T&C

-Promo berlaku 14-31 Agustus 2023 (tidak berlaku weekend)

-Beverages due size hanya untuk Iced Chocolate, Iced Thai Tea, Iced Jcoccino, Iced Lemon Tea, Iced Lychee Tea, dan Iced Latte

-Tidak dapat ditukar dengan product lain

-Promo berlaku selama persediaan masih ada

16. Burger King

PESTA TER-MERIAHH YA PESTA MERDEKA

Menjelang HUT RI, nihh ada promo super mega bintanggg yang dijamin bikin kalian AUTO SENYUMMMM sampe gigi kering Ga bohong, kapan lagi 8 Menu Favorit Burger King ini CUMA RP 17.845/menu

Tinggal pilihh mau ayam + nasi, burger, kentang, atau yang manis - manisss CUMA 17.845/menu! Dijamin bakal nyesel setahunn sih, kalo ngga order PESTA MERDEKA So, tunggu apalagi? MinKing tunggu kedatanganmu di Burger King!

Syarat & Ketentuan:

- Berlaku 1 - 20 Agustus 2023

- Tunjukkan postingan ini ke kasir saat pembelian

- Harga belum termasuk PPn

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan Bali Tourist

- Berlaku untuk Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App

17. Dominos Pizza

Rayakan Dirgahayu RI ke-78 bersama @dominos_id

Tebus Hemat MEDIUM PIZZA ke-2* HANYA 78 Rupiah (Beef Delight/Margherita ).

Disertai pembelian Medium NEW!! Philly Cheesy Steak/ Pizza Viral Pie Supreme Cheese/ Pie Meatty Bolognese/ Gochujang Beef / Frankie Sausage/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chicken Lovers/ Chicken Truffle/ Veggie Mania. Medium Pizza mulai 85K/pizza.

