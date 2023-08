Daftar 15 Promo Spesial HUT RI 17 Agustus 2023, dari KFC, McD, hingga Chatime

Bisnis.com, SOLO - Ada banyak promo kemerdekaan spesial HUT RI 17 Agustus 2023 yang bisa kamu manfaatkan hari ini.

Hari Kemerdekaan Indonesia merupakan hari bahagia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari ini, ada banyak promo yang bisa kamu manfaatkan.

Promo-promo ini memiliki masa berlaku singkat sehingga kamu harus segera melakukan klaim. KFC dan McD memberikan paket spesial untuk kamu yang menggunakan promonya.

Bagaimana tidak, hanya dengan Rp54 ribu saja, kamu sudah bisa menikmati ayam goreng KFC dengan promo Take Away Fest.

Kemudian buat kamu yang suka Chatime, hari ini juga ada banyak promo spesial kemerdekaan yang bisa kamu manfaatkan.

Kamu bisa membeli Chatime Chocco Seris hanya dengan harga Rp20 ribu saja. Berikut adalah kumpulan promo hari ini.

1. KFC Kombo Merdeka Rp78 ribu periode 11-20 Agustus 2023

2. KFC Bucket Spesial Rp161.364

3. KFC Take Away Fest Rp54 ribu berlaku sampai 30 Agustus.

4. McD Paket Merdeka Rp78.636 periode 17-20 Agustus pukul 13.00 - 18.00 WIB.

5. Marugame Udon Rp78 ribu pilih sesuka menu.

6. Richeese Factory Merdeka Berdua Rp78 ribu.

7. Richeese Factory Super Hot Deal mulai Rp25 ribu.

8. Chatime Pesta Kemerdekaan, promo 10 Chatime hanya Rp170 ribu.

9. Chatime Pesta Kemerdekaan, Chatime Choco Series hanya Rp20 ribu.

10. J.CO merdeka Rp135 ribu dapat 3 box Jpopos, periode 14-31 Agustus 2023.

11. J.CO merdeka Rp59 ribu dapat 2 Beveranges, periode 14-31 Agustus 2023.

12. J.CO merdeka voucher diskon Rp17 ribu, periode 17-20 Agustus 2023.

13. Hokben Promo Bundling Rp75 ribu berdua, periode 9-31 Agustus 2023.

14. Hokben Promo Bundling Rp90 ribu bertiga, periode 9-31 Agustus 2023.

15. Pizza HUT Promo Buy One Get One, periode 16-18 Agustus 2023.

Itulah 15 promo yang bisa kamu manfaatkan spesial HUT RI ke-78.

