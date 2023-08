Bisnis.com, JAKARTA - Lagu Bahtera Mahligai Cinta kini tengah trending di Youtube usai dirilis pada 22 Agustus 2023 lalu. Single yang menjadi kolaborasi Zinidin Zidan dan Yaya Nadila ini merupakan ciptaan perdana Tri Suaka. Untuk itu kamu perlu mengetahui lirik dan chord Zinidin Zidan Bahtera Mahligai Cinta.

Chord Zinidin Zidan - Bahtera Mahligai Cinta



Fm D#

di waktu pertama kali aku

Cm Fm

melihatmu biasa saja

Fm A#m

kau mulai tebarkan pesonamu

C# C

dengan tingkah lucu dan manismu



Fm D#

senyummu yang menggoda imanku

Cm Fm

membuatku jatuh cinta padamu

Fm A#m

Tuhan yang menakdirkan cinta ini

C# C

takkan ku sia-siakan dirimu





A#m

kau taklukan hatiku

D# G#

untuk mencintai dirimu

C# A#m

Tuhan dan alam merestui

C Fm F

menjadiakan kita bersatu sayangku



A#m

kan kujadikan engkau

D# G#

wanita yang paling bahagia

C# A#m

mengarungi bahtera mahligai cinta

C Fm F

kita kan s'lalu bersama



A#m D# G# C#

A#m C Fm C



Fm D#

di waktu pertama kali aku

Cm Fm

melihatmu biasa saja

Fm A#m

kau mulai tebarkan pesonamu

C# C

dengan tingkah lucu dan manismu



Fm D#

senyummu yang menggomlykordda imanku

Cm Fm

membuatku jatuh cinta padamu

Fm A#m

Tuhan yang menakdirkan cinta ini

C# C

takkan ku sia-siakan dirimu





A#m

kau taklukan hatiku

D# G#

untuk mencintai dirimu

C# A#m

Tuhan dan alam merestui

C Fm

menjadiakan kita bersatu

F

sayangku



A#m

kan kujadikan engkau

D# G#

wanita yang paling bahagia

C# A#m

mengarungi bahtera mahligai cinta

C Fm F

kita kan s'lalu bersama



A#m

kau taklukan hatiku

D# G#

untuk mencintai dirimu

C# A#m

Tuhan dan alam merestui

C Fm

menjadiakan kita bersatu

F

sayangku



A#m

kan kujadikan engkau

D# G#

wanita yang paling bahagia

C# A#m

mengarungi bahtera mahligai cinta

C Fm Fm-D#

kita kan s'lalu bersama

C# A#m

mengarungi bahtera mahligai cinta

C Fm

kita kan selalu bersama

Lirik Zinidin Zidan - Bahtera Mahligai Cinta

Di waktu pertama kali aku

melihatmu biasa saja

Kau mulai tebarkan pesonamu

dengan tingkah lucu dan manismu

Senyummu yang menggoda imanku

membuatku pada cinta padamu

Tuhan yg menakdirkan cinta ini

Takkan ku sia siakan dirimu

Kau taklukan hatiku

untuk mencintai dirimu

Tuhan dan alam merestui

menjadikan kita bersatu sayangku

Kan ku jadikan engkau

Wanita yg paling bahagia

Mengarungi Bahtera mahligai cinta

Kita kan slalu bersama

itulah lirik dan chord zinidin Zidan bahtera mahligai cinta yang mungkin belum kamu ketahui.

