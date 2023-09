Daftar Konser di Indonesia hingga Akhir 2023, Ada Pestapora hingga Coldplay

Bisnis.com, JAKARTA - Pertunjukkan musik atau konser adalah acara yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Tahun ini, merupakan tahun yang memiliki banyak jadwal konser setelah vakum sekitar dua tahun.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, semakin banyaknya konser musik di Indonesia menjadi bukti jika pertumbuhan subsektor musik pasca pandemi sangat pesat.

Pertumbuhan ini bisa menjadi langkah awal mendukung kebangkitan industri kreatif di Indonesia.

Akhir tahun tersisa tiga setengah bulan lagi. Namun, konser di Indonesia masih banyak yang mengantre, mulai dari konser lokal, maupun interlokal.

Selain konser tunggal, konser festival juga menjadi pilihan banyak orang untuk menikmati pertunjukkan musik bersama orang terdekat atau sendirian.

Berikut adalah konser-konser musik yang akan diselenggarakan pada September hingga Desember 2023.

1. Pestapora 2023

Pestapora merupakan festival musik yang diselenggarakan tiap tahun. Tahun ini, Pestapora akan diselenggarakan pada 22 hingga 24 September di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Akan ada sekitar 200 musisi yang akan tampil di festival ini selama tiga hari. Harga tiket yang masih tersedia dibanderol dengan harga Rp200.000 dan Rp700.000.

2. Bring Me The Horizon

Band rock asal Inggris, Bring Me The Horizon (BMTH), juga akan mampir ke Indonesia. BMTH merupakan band musik dengan genre metalcore, metal alternatif, rock alternatif, pop rock, rock elektronik, dan deathcore. Konsernya akan diselenggarakan di Beach City International Stadium, Ancol, pada 10 November 2023.

3. Coldplay

Konser Coldplay merupakan salah satu konser yang dinantikan oleh para penggemar musik di Indonesia. Band ini pertama kalinya datang ke Indonesia. Konser bertajuk “Music of the Spheres Word Tour 2023”akan diselenggarakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

4. Konser Nostalgia Jamrud

Konser Nostalgia Jamrud adalah konser musik yang akan diselenggarakan oleh band rock Indonesia, Jamrud, untuk memperingati ulang tahun ke-28 mereka. Konser ini akan diselenggarakan pada 25 Oktober 2023 di Bengkel Space SCBD, Jakarta.

5. Pelita (Pesta Literasi Taman)

Selama bulan ini, tepatnya 8 hingga 22 September, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu mengadakan sebuah acara. Acara yang dibuka untuk publik ini bernama Pesta Literasi di Taman (PELITA) yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Literasi Sedunia. Selain konser musik oleh radio Gen 98.7 FM, akan ada rangkaian acara lainnya.

6. Charlie Puth

Konser Charlie Puth di Indonesia akan diadakan pada 8 Oktober 2023, pukul 19.00 WIB di Beach City International Stadium, Jakarta. Konser ini merupakan bagian dari tur Asia Charlie Puth, yang bertajuk The “Charlie” Live Experience. Promotor yang mengelola konser ini merupakan promotor yang sama dengan Coldplay, yakni PK Entertainment.

7. SMTOWN LIVE 2023

Bagi para penggemar musik Korea Selatan, SMTOWN LIVE 2023 SMCU Palace merupakan konser besar yang dinantikan. Ini dikarenakan konser tersebut akan membawa sebagian besar artis-artis dari label ternama Korea Selatan SM Entertainment, seperti aespa, NCT, WayV, TVXQ, Red Velvet, Super Junior, dan RIIZE. Konser ini akan diadakan pada 23 September 2023 di GBK.

8. TWICE

Konser TWICE di Indonesia akan diadakan pada 23 Desember 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta. Konser ini merupakan bagian dari tur dunia kelima TWICE yang bertajuk "TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'". Promotor yang mengelola konser ini adalah Mecimapro, promotor yang memang sering membawa musisi-musisi Korea Selatan ke Indonesia. Tiket konser untuk member akan dijual pada 21 September 2023. Sementara itu, publik bisa membeli tiket pada 26 September 2023 melalui Tiket.com. (Salma Permata Dewi)

