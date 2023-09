Sinopsis Saw X yang Tayang 29 September, Diprediksi Laris Maris

Bisnis.com, SOLO - Saw X, film thriller yang terkenal dengan adegan-adegan sadisnya akan ditayangkan secara resmi pada 29 September 2023.

Film ini masih akan berfokus pada kehidupan Jigsaw atau John Kramer yang akan melayangkan dendam kepada orang-orang yang menyakitinya.

Karakter Jigsaw juga masih akan diperankan oleh Tobin Bell. Di mana ia akan memiliki karakter yang lebih muda dari usianya saat ini.

Yang menarik, Saw X akan berlatar waktu antara Saw I dan Saw II. Artinya, nantinya Jigsaw akan "kembali hidup" dari kematiannya.

Sinopsis

Berlatar waktu antara Saw I dan II, Saw X akan menceritakan masa lalu Jigsaw ketika dirinya mengidap penyakit kanker.

Ia pun harus menjalani pengobatan berupa operasi untuk mengangkat tumor. Dalam keadaan terpuruk, ia justru mengalami penipuan.

Jigsaw pun marah dengan para penipu dan akhirnya membalas dendam pada mereka. Ia kemudian merancang sebuah permainan sadis nan penuh misteri untuk orang-orang yang menipunya.

Jigsaw tidak akan membiarkan para penipu itu bebas, apalagi operasi kankernya telah gagal.

Penasaran dengan ceritanya? saksikan Saw X hanya di bioskop-bioskop resmi pada 29 September 2023.

