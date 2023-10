Promo Makanan Spesial 10.10 Oktober 2023: McD, Ichiban, Yoshinoya Serba Rp10 Ribuan

Bisnis.com, SOLO - Menjelang puncak promo 10.10 Oktober 2023, sejumlah restoran memberikan penawaran menarik untuk para pelanggan.

Promo tersebut ada yang berlangsung selama dua hari sejak hari ini, Senin (9/10), ada juga yang hanya berlaku pada 10.10.



Roti'O memberikan promo pembelian roti cuma Rp10 ribu, dengan syaratnya hanya melakukan pembelian roti 3pcs (offline) dan 5pcs (online).

Mengutip dari Instagram resminya, periode promo berlaku mulai 9 hingga 15 Oktober 2023. Promo ini juga berlaku kelipatan.

Berikut daftar promo makanan spesial 10.10 yang berlaku di tanggal 9-10 Oktober 2023:

McDonald's

McD memberikan promo 10.10 untuk semua jenis menu yang tersedia di seluruh gerai Indonesia. Promo tersebut berupa cashback maksimal Rp50 ribu, dengan syarat pembelian minimal Rp50 ribu.

Promo ini berlaku hanya satu hari yakni pada Selasa (10/10/20230, dengan melakukan pembelian menggunakan QRIS ShopeePay, SPay Later, Blu, Octo Mobile by CIMB Niaga, Permata bank, Link Bank, dan Sinarmas.

Kemudian promo ini juga berlaku bagi pemegang kartu BRI Debit Mastercard, BSI Debit, Line Bank, dan Bank Sinarmas.

Subway

Subway juga turut memberikan promo 10.10 bagi para pelanggan setia, yang akan berlangsung selama dua hari yakni 9-10 Oktober 2023.

Promo ini berlaku untuk pembelian menu paket 3 FOR Rp.101.000, di mana pembeli bisa mendapatkan 1 Chick 'n Chick Footlong, 2 Chicken Cream Soup dan 3 Iced Jasmine Green Tea/Lemon Tea 16Oz.

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku yakni:

Datang ke Resto Subway and tunjukan postingan ini

Berlaku khusus Menu yang sudah ditentukan

Berlaku selama periode promo yang sudah ditentukan

Harga tidak termasuk Add-On dan tambahan lainnya

Khusus Dine-In/Take-away, selama persediaan masih ada

Berlaku di seluruh store Subway KECUALI Airport dan Malang

Berlaku untuk semua metode pembayaran

Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

Yoshinoya

Promo 10.10 juga diberikan oleh Yoshinoya mulai 10-16 Oktober 2023. Pembeli bisa melakukan pembelian paket menu Rp100 ribu untuk mendapat 3 tori don 3 ocha.

Adapun pilihan Tori Don yang diberikan yakni Egg Mayo/Red Hot Chili/Black Pepper.

Selain itu, promo lainnya yakni pembelian Brown Sugar Coffee Milk + FREE Potabee hanya membayar Rp10 ribu saha.

Syarat dan ketentuan :

- Berlaku Dine In, Takeaway & Yoshinoya Delivery

- Tidak berlaku di Store Dufan & Bandara

- Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

D'Crepes

D'Crepes juga memberikan promo spesial 10.10 khusus untuk pembelian 2 CHOCO PEANUT Rp23 ribu.

Syarat pembeliannya yakni hanya berlaku di tanggal kembar 10.10 mulai pukul 14.00-16.00 WIB, secara langsung di seluruh outlet Dcrepes.

Ichiban Sushi

Promo 10.10 juga diberikan oleh Ichiban Sushi untuk setiap pembelian Chicken Mentai Roll.

Khusus di tanggal 9-11 Oktober 2023, setiap pembelian Chicken Mentai Roll akan mendapat gratis satu menu yang sama.

Syarat promo ini yakni hanya berlaku untuk pembelian secara Dine In & Take Away.

