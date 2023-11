Musisi Indonesia Gelar Konser Musik Untuk Palestina

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 16 musisi Indonesia akan menggelar konser musik untuk mendukung perdamaian bagi perang yang terjadi antara kelompok Hamas, Palestina dan Israel.

Adapun konser bertajuk kemanusiaan untuk Palestina tersebut diselenggarakan oleh M Block Foundation memadukan 7 konser, 16 artis dengan satu misi kemanusiaan untuk Gaza yakni hentikan genosida.

Penghasilan dari konser yang digelar untuk Gaza ini 100% akan disumbangkan untuk Gaza melalui rekening bank kedutaan besar Palestina. Terlihat beberapa musisi mulai mempromosikan konser kemanusiaan tersebut melalui media sosial mereka.

"Geregetan, geram tiap liat berita. Tidak bisa berbuat banyak, selain menyuarakan desakan penghentian agresi militer dan genosida, hanya ini yang saya dan teman-teman mampu" tulis Kunto Aji, salah satu musisi penampil, di akun X (twitter).

Melalui postingan tersebut, Kunto Aji juga mengajak masyarakat Indonesia untuk datang serta berdonasi untuk Gaza.

"Silahkan datang dan donasi. Saya ada di tanggal 6 Desember (emoji semangka)" tulis Kunto Aji diakhiri emoji semangka, simbol Palestina.

Tidak hanya Kunto Aji, grup band The Brandals juga turut mengunggah soal konser tersebut di Instagram.

"Donasi kehadiran untuk rangkaian konser ini sudah bisa diperoleh melalui @loketcom mulai hari ini. Tempat sangat terbatas, pastikan dirimu menjadi bagian di dalamnya" tulis The Brandals.

Pelaksanaan konser dimulai pada tanggal 21 November - 15 Desember 2023 di M-Bloc Live House, Jakarta. Menghadirkan Bin Idris, Danilla, David Bayu, Efek Rumah Kaca, Endah N Rhesa, Feast, Kelompok Penerbang Roket, Kunto Aji, Lomba Sihir, Mustache and Beard, Seringai, SORE, The Adams The Brandals, The Panturas, White Shoes and The Couples Company.

Sesuai dengan misi konser tersebut, para musisi hingga tim produksi tidak dibayar dalam arti berkontribusi secara sukarela. Para musisi tersebut akan melaporkan donasi yang terkumpul secara berkala dan terbuka melalui Instagram masing-masing.

Jadwal Pelaksanaan Konser Musik Untuk Palestina

Hari pertama, Selasa, 21 November 2023 menampilkan Efek Rumah Kaca, David Bayu dan Bin Idris dan pada Kamis, 23 November 2023 akan hadir Kelompok Penerbang Roket yang menampilkan Eka Annash dan SORE.

Selasa, 28 November 2023 konser menghadirkan Endah N Rhesa dan White Shoes and The Couples Company dan Jumat, 1 Desember 2023, menghadirkan Seringan dan The Panturas.

Kunto Aji, Danilla dan Mustache and Beard akan tampil pada Rabu 6 Desember 2023, Ther Brandals dan .Feast hadir pada Senin, 11 Desember 2023 sedangkan Lomba Sihir dan The Adams akan tampil pada Rabu, 13 Desember 2023.

Selain musik, pada hari terakhir yakni Jumat, 15 Desember 2023, misi kemanusiaan untuk Gaza ini juga menghadirkan pemutaran film dan talkshow. (Maria Elfika Simplisia)

