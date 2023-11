10 Tumbuhan Langkah yang di Dunia, Ada di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Suatu jenis tanaman dikatakan langkah apabila jumlah tumbuhan tersebut di bumi telah berkurang atau bahkan hampir punah. Tumbuhan-tumbuhan tersebut tersebar di seluruh dunia salah satunya di Indonesia.

Sama seperti beberapa hewan yang populasinya mulai berkurang, hal ini pun terjadi pada beberapa tumbuhan yang mulai mengalami kelangkaan.

Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor alam dan non alam. Faktor alam disini dimaksudkan adalah ketika kondisi lingkungan tempat tumbuhan tersebut tumbuh mengalami perubahan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut mati.

Sementara itu, untuk faktor non alam biasanya disebabkan oleh beberapa perilaku manusia tidak bertanggung jawab yang mengambil tumbuhan tersebut untuk dijual.

Hingga saat ini, tumbuhan-tumbuhan yang sudah tergolong dalam kategori langkah atau hampir punah dilindungi dan dijaga agar tidak mengalami kepunahan.

Simak daftar 10 tanaman langkah di dunia yang harus kamu ketahui:

1. Erythrina Schliebenii, Tanzania

Spesies kacang-kacangan, Erythrina schlieben adalah spesies pohon karang yang terancam punah, pertama kali dianggap punah pada tahun 2008 ketika sebagian besar hutan yang dihuni oleh pohon-pohon ini ditebang untuk kegiatan ekstraksi kayu.

Namun pada tahun 2012, populasi kecil sekitar 50 pohon ini ditemukan di wilayah kecil Tanzania dan saat ini merupakan populasi terakhir Erythrina schliebenii yang diketahui.

2. Rafflesia Arnoldii, Indonesia

Dikenal sebagai bunga terbesar di dunia, tanaman ini merupakan salah satu yang paling langka di dunia. Rafflesia Arnoldii dikenal juga dengan sebutan tanaman bangkai, nama ini diberikan pada tanaman ini karena baunya yang busuk mirip dengan daging yang membusuk.

Berbeda dengan bunga lainnya, tanaman ini tidak memiliki bau yang sedap dan bunga ini dapat kamu temukan di hutan hujan lebat di Sumatera, Indonesia.

3. Ensefalartos Woodii, Afrika Selatan

Salah satu tumbuhan paling langka di dunia adalah Encephalartos Woodii yang kini dilestarikan dan dibatasi hanya di kebun raya yang diangkut dari Zululand. Tanaman ini ditemukan di Afrika Selatan dan dianggap punah di alam liar dengan semua spesimen merupakan klon dari jenis tersebut.

Varietas sikasnya mempunyai tanaman jantan dan betina, namun dahulu kala tidak ditemukan spesimen tanaman betina. Itu sebabnya tidak ada perkembangbiakan dan tanaman jantan kini dilestarikan.

4. Welwitschia, Afrika

Salah satu tumbuhan yang hidup paling lama dan dikenal sebagai tumbuhan fosil hidup ini merupakan salah satu spesies tumbuhan paling langka yang ditemukan di Afrika. Tumbuhan berpenampilan aneh ini memiliki batang berkayu, tebal, pendek dan kokoh.

Tanaman ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat lambat dan diyakini dapat hidup 1000 hingga 2000 tahun di bumi.

5. Pakis Peterseli, Pulau Ascension Samudra Atlantik

Tampak seperti tanaman peterseli pada umumnya, pakis peterseli Pulau Ascension ( Anogramma ascensionis ) tumbuh di Pulau Ascension yang kecil dan vulkanik di selatan Samudra Atlantik.

Tanaman ini diyakini telah punah selama lebih dari setengah abad ketika tim ahli botani yang mempelajari tanaman di pulau tersebut menemukan kembali tanaman tersebut pada tahun 2009.

Para ilmuwan sangat berhati-hati terhadap beberapa tanaman yang ditemukan dan mengekstraksi spora tanaman yang digunakan untuk membangun kultivar yang sukses di Royal Botanic Gardens di Kew, Inggris. Diperkirakan hanya 40 tanaman dewasa dari spesies ini yang hidup di alam liar saat ini, sehingga memerlukan klasifikasi tanaman tersebut sebagai tanaman yang sangat terancam punah oleh The International Union for Conservation of Nature ( IUCN).

6. Pohon Poke-Me-Boy, Yerusalem Israel

Pohon Poke-me-boy ( Acacia anegadensis ) pantas mendapatkan nama tersebut karena bentuknya yang sangat berduri. Pohon tersebut merupakan endemik di Kepulauan Virgin Britania Raya di Yerusalem dan Anegada dan akan segera punah karena naiknya permukaan air laut yang mengancam akan menghanyutkan semak-semak yang tumbuh rendah tersebut.

7. Pohon Ubur-ubur, Seychelles

Pohon ubur-ubur ( Medusagyne oppositifolia ) dinamai demikian karena buahnya yang tampak seperti ubur-ubur, merupakan tanaman endemik di Pulau Mahe di Seychelles.

Meskipun sudah punah, pohon ubur-ubur ditemukan kembali pada tahun 1970-an dan saat ini spesies tersebut sangat terancam punah dengan hanya sekitar 86 tanaman dewasa yang tumbuh subur di alam liar.

8. Venda Sikas, Afrika Selatan

Spesies tumbuhan berharga lainnya yang patut mendapat perhatian segera dari para pelestari lingkungan adalah sikas Venda ( Encephalartos hirsutus ). Tumbuhan endemik ini berada di Provinsi Limpopo Afrika Selatan dan saat ini hanya sedikit anggota spesies ini yang bertahan.

Beberapa penelitian bahkan menyatakan bahwa spesies tersebut saat ini telah punah meskipun The International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengklasifikasikannya sebagai spesies yang terancam punah. Pengumpulan tanaman ini untuk keperluan hias dianggap menjadi penyebab utama menurunnya spesies ini.

9. Pennantia Baylisiana, Selandia Baru

Mencetak tempat di buku rekor dunia Guinness. Pennantia Baylisiana lagi-lagi merupakan tumbuhan dunia yang telah punah dan jarang ditemukan sehingga tidak dapat ditemukan dengan mudah.

Tanaman kontroversial ini memiliki banyak sekali krisis gender, beberapa ilmuwan mencoba membuktikan apakah itu berasal dari perempuan atau laki-laki. Tanaman ini memiliki proses penuaan yang lambat artinya membutuhkan waktu hampir 10 tahun penuh untuk menjadi dewasa sepenuhnya.

10. Nepenthes Attenboroughii, Filipina

Spesies tanaman unik, Nepenthes attenboroughii atau Tanaman Pitcher Attenborough, dinamai sesuai nama naturalis terkenal Sir David Attenborough, yang ditemukan baru-baru ini pada tahun 2007 di Filipina.

Endemik Victoria Massif di Provinsi Palawan Filipina, terbatasnya perkembangbiakan tanaman ini telah memicu The International Union for Conservation of Nature (IUCN) untuk mengklasifikasikan spesies ini sebagai spesies yang terancam punah. Tanaman ini mempunyai ciri khas berupa kantong berbentuk lonceng yang menurut beberapa ahli cukup besar untuk menjebak tikus di dalamnya.

