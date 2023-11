Dubai Kota Paling Diminati untuk Dihuni, Kalahkan Paris hingga New York

Bisnis.com, JAKARTA -- Dubai dinobatkan menjadi kota yang paling diminati untuk dihuni oleh banyak orang.

Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM) mengumumkan bahwa Dubai mengukuhkan posisi pertama sebagai pilihan bagi mereka yang ingin tinggal di luar negeri, mengalahkan Miami, Paris, dan New York.

Menurut data dari Remitly, penyedia layanan keuangan, pencarian data Google selama 12 bulan menunjukkan Dubai sebagai destinasi yang paling diminati untuk dihuni oleh ekspatriat.

Frasa 'pindah ke kota' yang dianalisis di 164 negara menunjukkan Dubai sebagai destinasi favorit. Hal ini menjadikan Dubai peringkat satu dalam daftar tersebut.

Dubai didapuk menjadi kota favorit karena pelayanannya yang canggih, adanya kebijakan ramah ekspatriat, dan gaji bebas pajak. Hal ini membuat banyak orang semakin tertarik untuk pindah ke kota ini.

Adapun, sebelumnya, InterNations, komunitas global terbesar bagi orang-orang yang tinggal dan bekerja di luar negeri, merilis Peringkat Kota Ekspatriat tahunannya, mengenai tempat terbaik untuk tinggal pada 2023.

Daftar tersebut memeringkat 49 kota, berdasarkan perasaan ekspatriat tentang tinggal dan bekerja di luar negeri pada tahun lalu, dan pemenangnya adalah, Malaga, Spanyol karena memiliki iklim yang menyenangkan, dan makanan lezat.

Berikut adalah sepuluh kota yang paling diinginkan untuk dihuni menurut Remitly:

1. Dubai

2. Miami

3. Paris

4. New York City

5. Madrid

6. Singapura

7. London

8. Brussels

9. Toronto

10. Washington DC

Kota lainnya yang juga menjadi pilihan para ekspatriat adalah Buenos Aires, Christchurch, Quebec City, Bogota, Portland, Vienna, Phoenix, Chicago.

Pada 2021, Dubai menduduki peringkat kota terbaik di dunia berkat beragam inovasi, rekor dunia yang tak tertandingi, dan pilihan hiburan yang beragam. Tahun ini, Dubai juga masuk dalam daftar tempat yang sangat aman untuk dihuni, bersamaan dengan beberapa kota lainnya seperti Ajman di posisi keempat dan Sharjah di posisi kelima.

Selain kemudahan yang diberikan lewat kebijakannya, Dubai juga menjadi daya tarik sendiri karena keanekaragamannya. Mulai dari arsitekturnya yang modern, kehidupan malam yang semarak, sinar matahari sepanjang tahun, dan peluang kerja yang berlimpah.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya populasi di Dubai hampir 100.000 selama periode 12 bulan antara 2022 dan 2023.

Bagi siapa pun yang mendambakan lembaran baru di kota yang menawarkan kemudahan untuk bertemu dan menjalin pertemanan dari berbagai penjuru dunia, Dubai dapat menjadi tujuan relokasi yang ideal.

