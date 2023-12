The Weeknd Donasikan Rp38 Miliar untuk Maknan Darurat di Palestina

Bisnis.com, SOLO - Penyanyi Abel Tesfaye atau yang dikenal sebagai The Weeknd baru-baru ini menyumbangkan uang sebesar US$2,5 juta atau sekitar Rp38 miliar untuk Palestina.

Uang tersebut diberikan kepada World Food Program atau Program Pangan Dunia di Gaza, dari XO Humanitarian Fund miliknya.

“Sumbangan ini, yang setara dengan empat juta makanan darurat, akan mendanai 820 metrik ton paket makanan yang dapat memberi makan lebih dari 173.000 warga Palestina selama dua minggu,” kata WFP dikutip dari Newarab.com, Senin (4/12/2023).

Direktur regional PBB untuk Timur Tengah, Corinne Fleischer pun berterima kasih kepada The Weeknd atas “kontribusinya yang berharga terhadap rakyat Palestina”.

Ia pun mengatakan bahwa WFP berharap orang lain akan mengikuti teladannya dan mendukung upayanya.

“Konflik ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang tidak dapat diperkirakan lagi. WFP bekerja sepanjang waktu untuk memberikan bantuan di Gaza namun peningkatan skala besar diperlukan untuk mengatasi tingkat kelaparan yang kita lihat,” kata Fleischer.

Dirinya juga mengatakan masih memerlukan akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan, serta dukungan berkelanjutan dari para donor untuk menjangkau sebanyak mungkin orang di Gaza.

Untuk diketahui, The Weeknd juga merupakan duta besar untuk badan PBB tersebut. Dia telah memberikan US$1,8 juta dalam bentuk kontribusi pribadi dan mendirikan Dana Kemanusiaan XO dalam kemitraan dengan WFP USA.

Siaran pers pada hari Jumat mengatakan dana tersebut sejauh ini telah mengumpulkan US$5 juta, dengan tahap pertama sebesar US$2,5 juta dikirim untuk membantu bantuan pangan darurat bagi perempuan dan anak-anak di Ethiopia.

The Weeknd pun telah berkomitmen untuk memberikan setara dengan $1 per tiket konser yang terjual dari tur stadion After Hours 'til Dawn secara global kepada XO Humanitarian Fund.

