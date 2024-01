Lirik Lagu Slank yang Kritik Sosial, Terbaru Ada di Album Joged

Bisnis.com, JAKARTA - Band rock Slank telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024.

Slank bukan kali pertama menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu di Pilpres. Sebelumnya, Slank merupakan musisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Namun kali ini, mereka memutuskan mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan alasan konsisten dari tahun 98 sampai sekarang kita memperjuangkan demokrasi dan memperjuangkan supremasi hukum Indonesia

Selanjutnya Slank juga mengatakan telah mempersiapkan lagu untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Lagu tersebut berjudul ‘Salam Metal’ yang merupakan singkatan dari ‘Menang Total’ dan dijadwalkan akan dilantunkan dalam konser musik bertema Hajatan Rakyat di Bandung, Minggu (21/1/2024).

Meski lagu tersebut belum dirilis, namun banyak lagu-lagu Slank yang mengkritik sosial.

Yang terbaru, Slank merilis lagu berjudul We Are Together but Not Together yang merupakan single kedua dari album ke-25 Slank berjudul Joged.

Dalam video musik yang dibagikan di kanal youtubenya, penggemarnya memuji lagu terbaru tersebut yang dianggap menggambarkan situasi negeri saat ini.

Dalam video klip tersebut, tampak personil Slank kompak memakai batik sambil makan malam bareng.

Berikut Lirik Lagu Slank Terbaru Bertema Sosial

We Are Together But Not Together

Lonely

Bukan berarti

Kamu nggak ada di sini

Lonely

Bersama tapi

Tak sehati

Lonely

Gandengan tangan

Berjalan di persimpangan

Lonely

Bersama tapi

Tak sehati

We are together

But not together

We are together

But not together

Lonely

Renung sesali

Terlanjur mengikat janji

Lonely

Bersama tapi

Tak sehati

Lonely

Habiskan waktu

Dan Kita ulangi lagi

Lonely

Bersama tapi

Tak sehati

We are together

But not together

We are together

But not together

Masih bisakah

Dipertahankan

Masa depan

Cinta kita

We are together

But not together

We are together

But not together

Song credit

Songwriter: BimbimSlank

Arrangement: Slank

Recording at Villa Gunung Damai - Bogor

(29 Januari 2023 - 2 Februari 2023)

Slank are:

Bimbim (Drums)

Kaka (Vocals)

Ridho (Guitar)

Ivanka (Bass)

Abdee (Guitar)

Mixing & Mastering: Stephan Santoso

Tracking: Memed & Wiwin

Pulau Biru Production

Jaddah Slank

