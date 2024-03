Nintendo Kembali Kolaborasi dengan Illumination, Garap Film Super Mario

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan game asal Jepang Nintendo tengah membuat film dari karakter andalannya yang bertajuk 'Super Mario'. Film ini dijadwalkan rilis pada April 2026.

Mengutip dari Japan Times, Nintendo akan kembali berkolaborasi bersama studio animasi Illumination. Alhasil, nantinya film Super Mario akan kembali diproduseri oleh CEO Illumination Chris Meledandri dan pencipta tokoh Mario Shigeru Miyamoto.

Adapun untuk posisi sutradara akan kembali diisi oleh Aaron Horvath dan Michael Jelenic. Sementara Matthew Fogel juga akan kembali sebagai penulis skenario. Kemudian, pembiayaan film akan disokong oleh Universal Picture dan Nintendo.

“Ini akan memiliki cerita yang ceria dan menyenangkan. Kali ini kami akan memperluas dunia Mario lebih jauh, jadi harap menantikannya,” kata Miyamoto dalam akun X resmi Nintendo.

Namun, Miyamoto masih belum dapat memberitahukan detail spesifik terkait plot dari film tersebut. “Seperti biasa, kami akan memberitahu Anda setelah kami siap untuk berbagai lebih banyak,” ujar Miyamoto lagi.

Kendati demikian, mengutip dari Indian Express, film baru ini akan fokus pada karakter ikonik Nintendo dan penduduk Kerajaan Jamur. Namun, memang Nintendo tidak akan menggunakan kata sekuel. Menurut Miyamoto, ini untuk membuat penonton bisa melihat dunia Mario lebih jauh.

Lebih lanjut, CEO Illumination Chris Meledandri mengatakan Illumination Studios Paris sedang berada dalam tahapan membuat storyboard. Adapun pengerjaan animasinya akan segera dimulai.

Pembuatan film ini diduga untuk mengulangi kesuksesan Nintendo dalam film sebelumnya. Diketahui, film terbaru Nintendo Super Mario Bros. Film ini berhasil meraih kesuksesan global dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan untuk tahun fiskal 2023.

Dengan pendapatan kotor lebih dari US$1,3 miliar atau sekitar Rp20 triliun, film tersebut berhasil menjadi film terlaris kedua pada 2023, tepat di belakang Barbie.

Sebagai informasi, Nintendo saat ini juga tengah mengerjakan film lainnya, yakni film live action dari franchise terkenal The Legend of Zelda. Film ini akan disutradarai oleh Wes Ball, sutradara yang juga menjadi sutradara serial The Maze Runner dan Kingdom of the Planet of the Apes.

Memang selama ini Nintendo terkenal dengan waralaba dan konsol game kultusnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini telah menciptakan kerajaan hiburan dengan membuka taman hiburan dan memproduksi film berdasarkan IP-nya.

Pergeseran ini menandakan dorongan yang lebih besar ke wilayah baru di luar pasar konsol. Pencipta karakter Mario Shigeru Miyamoto sangat terlibat dalam proyek-proyek ini, membantu transisi perusahaan dari sekadar perusahaan video game menjadi pusat hiburan, seperti halnya yang dilakukan perusahaan film Disney.

