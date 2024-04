Daftar Promo dan Diskon Jelang Lebaran, Ada KAI dan Garuda Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Mendekati lebaran berbagai promo mulai bertebaran. Kereta Api Indonesia (KAI) dan Garuda Indonesia adalah contoh perusahaan yang menyediakan promo tersebut.

Tak bisa dipungkiri, promo sangat digemari oleh banyak kalangan karena memberikan penawaran-penawaran menarik dari segi harga maupun fasilitas.

Apalagi, momennya bersamaan saat lebaran di mana cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) memudahkan untuk membeli barang atau sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan.

Pada artikel ini, Bisnis telah merangkum berbagai daftar promo yang bisa Anda nikmati jelang lebaran, yakni:

1. Kereta Api Indonesia Wisata

Melalui unggahan di akun instagramnya, KAI Wisata tengah menggemborkan promo “Semarak Ramadan” untuk fasilitas Rail Transit Suite Gambir dan Shower & Locker. Pelanggan KAI bisa mendapatkan diskon 15%. Promo ini bertepatan dengan agenda mudik masyarakat, yakni 9-18 April 2024.



Diketahui, Rail Transit Suite Gambir (RnL) adalah satu-satunya fasilitas hotel yang berada di dalam stasiun Gambir, sehingga para pelanggan KAI bisa beristirahat sejenak setelah menempuh perjalanan jauh. Adapun pilihan waktu transit untuk singgah, yakni 4 jam, 8 jam, 12 jam, dan 24 jam, dengan tipe kamar single, twin, double, dan executive. Namun, promo ini tidak berlaku untuk POD room.



Lebih lanjut, Shower & Locker (SnL) merupakan fasilitas yang memudahkan pelanggan KAI untuk mandi dan menitipkan barang bawaan. Fasilitas ini baru tersedia di Stasiun Gambir dan Slasar Malioboro Yogyakarta.

2. Garuda Indonesia

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia juga tengah menyediakan promo Raya 4.4 Double Deals yang berlangsung hingga 7 April 2024, dan periode penerbangan hingga 31 Maret 2025.



Para pelanggan Garuda bisa memasukan promo APRILDEALS saat ingin membeli tiket. Garuda pun menyediakan diskon hingga Rp750.000 untuk kategori Bundling GarudaMiles Gold Privilege &1.000 miles. Adapun rute perjalanan domestik dan internasional yang berangkat dari Jakarta (Pulang-pergi), yakni:



Tujuan perjalanan domestik

- Banjarmasin: Mulai dari Rp1,9 jutaan

- Biak: Rp6,5 jutaan

- Lombok: Rp2,5 jutaan

- Pontianak: Rp 2,2 jutaan

- Tanjung Pinang: Rp2,3 jutaan

- Batam: Rp2,7 jutaan

- Labuan Bajo: Rp3 jutaan

- Manado: Rp4,3 jutaan

- Solo: Rp1,7 jutaan

- Yogyakarta: Rp1,5 jutaan



Tujuan perjalanan internasional

- Amsterdam: Rp12,8 jutaan

- Hong kong: Rp4,7 jutaan

- Melbourne: Rp7,5 jutaan

- Shanghai: Rp6,7 juta

- Sydney: Rp7,8 jutaan

- Guangzhou: Rp7 jutaan

- Kuala Lumpur: Rp2,3 jutaan

- Seoul: Rp8,1 jutaan

- Singapura: Rp3,1 jutaan

- Tokyo (Haneda): Rp8,6 jutaan



3. Burger King



Kali ini promo ditawarkan dari dunia F&B dari brand Burger King. Melalui unggahan instagramnya, Burger King memberikan promo Traktiran Hari Raya (THR) mulai dari harga Rp17.888 per menu. Adapun syarat ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku sampai 30 April 2024

- Tunjukan postingan yang diunggah di akun Instagram ke kasir saat ingin membeli

- Harga belum termasuk PPn

- Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali T3 Airport, Rest Area, dan beberapa lokasi di Bali

- Berlaku untuk Dine-in, Take Away, Drive Thru, dan BK App

4. Taman Safari

Taman Safari jadi destinasi favorit dikala musim libur panjang, seperti lebaran, Taman Safari memiliki satwa unik yang bisa dikunjungi oleh keluarga. Apalagi, pemandangan gunung dan kebun teh dari taman safari jadi bumbu pelengkap untuk menikmati liburan. Melalui unggahan instagramnya, Taman Safari tengah mengadakan promo yang bisa didapat hanya melalui pembelian di Main Atrium Pluit Village yang akan berakhir 7 April 2024. Adapun detailnya sebagai berikut:



- Safari Siang + Panda



Pada kategori ini berlaku khusus pembelian 100 tiket pertama/ hari yang berlaku hingga 30 juni 2024. Tiket dibanderol Rp200.000 dan Rp210.00 jika tiket 100 hari pertama sudah terpenuhi.



Tiket sudah termasuk Safari Journey, Istana Panda, Wahana Permainan, 8 Presentasi Edukasi Satwa/pertunjukan, 7 Exhibit Satw, dan Air Terjun Curug Jaksa.



Syarat ketentuan jenis tiket ini adalah: Hanya dapat dibeli di Pameran Pluit Village, berlaku Weekday dan weekend, tidak berlaku di tanggal 8 – 21 April 2024, tidak bisa dikembalikan, tiket berlaku sesuai masa berlaku yang terlampir



- Safari Siang +Panda High Season



Pada kategori ini, tiket dibanderol Rp255.000 yang berlaku dari 8-21 April 2024. Tiket sudah termasuk Safari Journey, Istana Panda, Wahana Permainan, 8 Presentasi Edukasi Satwa/pertunjukan, 7 Exhibit Satw, dan Air Terjun Curug Jaksa.



Syarat ketentuan jenis tiket ini adalah: Hanya dapat dibeli di Pameran Pluit Village, berlaku Weekday dan weekend, hanya berlaku di tanggal 8 – 21 April 2024, tidak bisa dikembalikan, tiket berlaku sesuai masa berlaku yang terlampir. (Muhammad Sulthon Sulung Kandiyas)

