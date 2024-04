Simak Fakta Unik dari Drama Queen of Tears

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir-akhir ini, drama korea yang banyak ditonton oleh masyarakat adalah Queen of Tears, karena memiliki kisah yang menarik.

Film ini diperankan oleh Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk menonton aksi dari kedua pemain tersebut. Melansir dari instagram (@coppamagz) rating dari drama ini sebesar 21,6% dan hampir menyaingi rating drama Crash Landing on You.

Genre dari drama ini adalah melodrama yang mencekam pada kehidupan dua individu. Film Queen of Tear memiliki latar belakang kisah percintaan, pengkhianatan, dan penebusan yang dilakukan oleh kedua pasangan.

Dilansir dari herzindagi.com, bagi penonton yang ingin merasakan sensasi drama tentang kehidupan yang rumit dan anti mainstream, silahkan tonton di Netflix dan akan ada penayangan episode terbaru setiap hari Sabtu dan Minggu.

Namun, dibalik kesuksesan drama tersebut terdapat beberapa fakta unik di dalamnya.

Fakta unik dari drama Queen of Tears adalah:

1. Kembalinya Kim Soo Hyun

Setelah 3 tahun tidak bermain dan terlibat dalam pembuatan drama, aktor Kim Soo Hyun kembali hadir dengan semangat dan siap berakting secara maksimal.

Dalam drama ini, dirinya mendapatkan peran sebagai Baek Hyun Woo, suami dari Hong Hae In. Berperan sebagai suami dari seorang direktur, membuat Kim Soo Hyun mendapatkan banyak dukungan dari penggemar, saat kembali debut bermain drama pada tahun 2024.

2. Ditulis oleh Park Ji Eun

Park Ji Eun merupakan penulis perempuan yang sukses menulis banyak cerita drama fenomenal di Korea Selatan. Dirinya penulis dari drama The Legend of the Blue Sea, My Love From the Star, dan Crash Landing on You.

Kualitas dan alur cerita yang ditulis oleh Park Ji Eun tidak perlu diragukan, sebab drama-drama sebelumnya berhasil mendapatkan rating tinggi dan legendaris bagi para penonton.

3. Berisi cameo fenomenal

Cameo dalam serial drama Korea selalu mendatangkan pemain yang unik dan spesial. Dalam drama ini, cameo yang ditunjuk adalah Song Joong Ki, Na Young Hee, Kwak Dong Yeon, dan Oh Jung Se. Sebelumnya para cameo tersebut pernah beradu akting dengan pemeran utama yaitu Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won di drama yang berbeda. Banyak yang berbicara, bahwa drama ini merupakan tempat reuni bagi para aktor dan aktris, yang pernah beradu akting pada drama sebelumnya.

4. Debutnya Sebastian Roche dalam drama Korea

Sebastian Roche merupakan aktor asal Prancis-Amerika yang terkenal dalam serial “The Vampire Diaries”. Pada drama Queen of Tears, dirinya berperan sebagai Dr. Braun, seorang dokter asal Jerman.

Debutnya aktor asal Prancis-Amerika tersebut, membuktikan kualitas yang dimiliki oleh seorang aktor harus siap untuk berakting pada setiap genre film maupun serial drama yang diperankan.

5. Dibintangi oleh aktris dan aktor terkenal

Queen of Tears diperankan langsung oleh pemeran utama yang sangat fenomenal. Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, merupakan pemeran yang tepat untuk serial drama dengan genre melodrama.

Para penonton menyebutkan bahwa Kim Ji won dan Kim Soo Hyun, merupakan pasangan yang tepat untuk memerankan drama tersebut. Kim Ji Won yang terbiasa berperan sebagai wanita kalem, elegan, dan lemah lembut, kini beralih menjadi perempuan tegas dan berkarisma. (Maharani Dwi Puspita Sari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel