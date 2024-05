Promo Converse, Beli Satu Gratis Satu, Ini Syarat dan Ketentuannya

Bisnis.com, JAKARTA - Converse memberikan promo buy one get one atau beli satu gratis satu di seluruh outlet Indonesia.

Promo Converse ini juga berlaku secara online mulai 24-26 Mei 2024 dengan sejumlah syarat dan ketentuan.

Dalam situs resminya, Converse memberikan syarat dalam promo ini.

- Beli dua produk, dan dapatkan satu produk secara gratis.

- Produk utama yang dipilih harus produk dengan harga normal.

- Produk gratis yang diberikan adalah produk dengan harga terendah.

- Diskon akan diterapkan secara otomatis pada produk dengan harga terendah dan hanya berlaku 1x per order (tidak berlaku kelipatan).

- Promo ini berlaku hingga 26 Mei 2024.

Sekadar informasi, Promo Converse ini tidak hanya berlaku untuk sepatu tetapi juga seluruh item.

