Promosi Wisata Petualangan Indonesia Digenjot Lewat Olahraga Ekstrem

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memperkenalkan dan memperluas industri olahraga ekstrim lainnya dalam Event pameran olahraga ekstrim, diving, olahraga air, dan outdoor adventure Deep and Extreme Indonesia 2024 (DXI 2024).

Pameran ini diharapkan dapat membuka pasar baru untuk memperkuat industri wisata di Indonesia. Pameran ini berlangsung pada 30 Mei sampai 2 Juni 2024 ini diselenggarakan di Hall A - B, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Vinsensius Jemadu mengatakan DXI 2024 menjadi ajang promosi wisata petualangan yang ada di Indonesia melalui olahraga ekstrem.

Baca Juga Hari Ini Ada Pawai Kemenangan Persib, Bey Minta Maaf ke Wisatawan

Mengusung tema Edge of Tomorrow: Dive Into the Depth of Extreme Sports, pameran DXI 2024 ingin memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjungnya.

Vinsensius Jemadu mengatakan, olahraga ekstrim memiliki hubungan yang erat dengan industri pariwisata di Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia menawarkan beragam tempat yang ideal untuk praktek olahraga ekstrim, seperti surfing, diving dan kegiatan olahraga ekstrim lainnya.

“Alhamdulillah hari ini kita membuka kembali DXI. Kita bersyukur bahwa event ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bahkan juga di daerah untuk bisa mengembangkan wisata-wisata selam, surfing, fishing yang mempunyai potensi luar biasa," ucapnya.

Baca Juga Tingginya Harga Tiket Feri Batam-Singapura Menghambat Pemulihan Pariwisata

Vinsensius berharap, adanya pameran DXI bisa menjadi ajang untuk mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dalam hal olahraga ekstrim.

Sebab, pameran DXI ini juga sejalan dengan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong wisatawan bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya.

Menurutnya, kegiatan olahraga ekstrim seperti surfing adalah masuk dalam kategori minat khusus yang berpotensi untuk menyumbang pada perekonomian negara dan lokal lewat pariwisata.

Baca Juga Kuningan Terus Berbenah Sektor Pariwisata Lewat Desa Wisata

"Kalau kita lihat dari perspektif pariwisata kegiatan yang dirangkaikan dalam pameran DXI ini masuk dalam kategori minat khusus. Sekarang paradigmanya kan sekarang sudah berubah tidak hanya quantity tapi quality. Jadi yang kita kejar adalah spending dan length of stay daripada produk wisata kita. Diving surfing dan lain-lain itu mereka akan tinggal lebih lama," jelasnya.

Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu Sumarijanto mengatakan, pameran DXI 2024 dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap pariwisata di Indonesia. Melalui DXI 2024, Indonesia dapat memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang dapat menjadi tempat untuk melaksanakan olahraga ekstrim, seperti surfing, paragliding, mountain biking, dan lain sebagainya.

“DXI 2024 bertujuan untuk menjadi platform promosi yang efektif bagi industri olahraga air, ekstrim dan outdoor lifestyle, serta menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi wisata alam Indonesia yang kaya dan menantang,” ucapnya.

Bayu berharap penyelenggaraan DXI tahun ini juga bisa menjadi wadah yang tepat untuk seluruh stakeholder bertemu dan bertukar informasi serta ide terkait olahraga ekstrim di Indonesia. Sehingga bisa menghasilkan gagasan menarik untuk meningkatkan minat olahraga ekstrim di Indonesia serta berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan baik luar maupun dalam negeri.

Bayu menambahkan, untuk pameran DXI tahun ini diikuti oleh lebih dari 150 exhibitor yang terdiri dari berbagai macam komunitas hingga industri pendukung berbagai jenis olahraga ekstrim. Pada tahun ini, DXI menargetkan kehadiran lebih dari 30.000 pengunjung dan transaksi sebesar 12 miliar rupiah selama empat hari penyelenggaraan pameran.

“Kami sangat berharap, melalui DXI 2024, dapat tercipta sinergi yang kuat antara para pelaku industri, komunitas, dan pemerintah dalam memajukan sektor olahraga ekstrem dan pariwisata Indonesia. Harapan kami, DXI 2024 tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi inspirasi bagi semua pihak untuk terus mengembangkan industri olahraga air dan ekstrim di Indonesia,” jelas Bayu.

Project Manager DXI 2024, Aquila Sumampouw mengatakan, berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk memeriahkan pameran DXI 2024. Selain pameran, ada juga talk show, Scuba Experience di Tank Besar, Test Ride Motor Adventure hingga Mermaid Show selama pameran berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel