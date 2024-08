Deretan Negara Terbaik Untuk Wisata Bulan Agustus

Bisnis.com, JAKARTA – Pada bulan Agustus, musim panas sedang melanda berbagai negara di Belahan Bumi Utara.

Saat iklim hangat sedang mencapai puncaknya, ada beberapa negara yang cocok untuk dikunjungi untuk berlibur.

Berbagai negara tersebut menawarkan banyak hal, mulai dari pemandangan yang indah, hingga festival yang meriah.

Bahkan, Anda juga dapat mencoba pengalaman unik, seperti matahari yang tak pernah padam salah satunya.

Dilansir dari The Real World, berikut deretan tempat terbaik di dunia untuk dikunjungi pada bulan Agustus:

1. Yunani

Di Yunani, Anda dapat menikmati reruntuhan kuno yang megah. Anda dapat mengunjungi Museum Acropolis untuk melihat barang antik yang digunakan oleh orang Yunani berabad-abad lalu.

Jika Anda lebih tertarik dengan seni dan filsafat Yunani, Anda dapat pergi ke Ancient Theatre of Epidaurus atau the Oracle of Delphi. Pada bulan Agustus, Anda dapat berkunjung ke tempat asal Olimpiade tersebut dalam balutan musim panas yang hangat.

2. Mesir

Mesir memiliki suhu dan kelembapan udara yang tinggi pada bulan Agustus. Bagi Anda yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, Anda dapat berlayar di Sungai Nil dan mengunjungi desa-desa setempat di dekat makam dan kuil besar. Anda dapat mempelajari perencanaan kota dan pertanian yang sangat cermat–yang membuat para penduduknya dapat bertahan hidup di iklim gurun selama berabad-abad.

Di Kairo, Anda dapat mengunjungi “The Egyptian Museum” untuk melihat topeng emas Tutankhamun. Anda dapat mengungkap banyak rahasia dan misteri yang disimpan oleh berbagai tempat di Mesir.

3. Jepang

Jepang memiliki perpaduan antara tradisi kuno dan juga modernitas. Jika Anda merupakan seorang pecinta alam, Anda dapat mengunjungi Pulau Hokkaido untuk menikmati hamparan bunga–karena saat ini Jepang sedang mengalami musim panas.

Bulan Agustus juga merupakan musim festival di Jepang. Anda dapat mengunjungi berbagai acara seperti Aomori Nebuta Matsuri–untuk menyaksikan pelampung lentera besar–dan Kyoto Gozan no Okuribi–untuk melihat api unggun ritualistik.

4. Amerika Serikat

Musim panas di California tidak pernah berhenti dan bulan Agustus menjadi saat paling mewah di sana. Anda dapat mengunjungi Kota Los Angeles–yang terkenal dengan industri hiburan dan pantainya yang indah–atau Kota San Francisco–untuk melihat Jembatan Golden Gate dan Pulau Alcatraz.

Jika Anda merupakan pecinta alam, Anda dapat mengunjungi berbagai taman nasional, seperti Yosemite, Yellowstone, dan Grand Canyon.

5. Swedia

Swedia merupakan permata di wilayah Skandinavia. Pada bulan Agustus, Swedia menghadirkan cuaca paling panas sekaligus paling cerah. Jika Anda berkunjung ke wilayah utara Swedia, Anda dapat mengunjungi destinasi “Swedish Lapland”, yang menawarkan Anda untuk menyaksikan matahari tengah malam.

Pengalaman unik tersebut memperlihatkan Anda matahari yang tidak pernah terbenam. Dengan cahaya matahari yang tak terbatas tersebut, Anda dapat melakukan kegiatan luar ruangan seperti hiking, memancing, dan mengamati satwa liar.

6. Bulgaria

Bulan Agustus menjadi waktu yang tepat untuk menikmati hari-hari yang cerah di Bulgaria. Anda dapat mengunjungi Laut Hitam melalui berbagai pantai di sana, seperti Sunny Beach dan Golden Sands. Jika Anda merupakan penggemar sejarah, Anda dapat mengunjungi Plovdiv, salah satu kota tertua di dunia.

Plovdiv menawarkan reruntuhan Romawi, jalanan kota tua, dan panggung seni. Selain itu, ibu kota Bulgaria, Sofia, menawarkan perpaduan antara objek wisata modern dan kuno–seperti Katedral Alexander Nevsky dan Vitosha Boulevard. (Rafi Abid Wibisono)