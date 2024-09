Daftar 50 Hotel Terbaik di Dunia, 2 di Antaranya Ada di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — 50 Best kembali merilis daftar hotel terbaik di dunia tahun ini. Di antaranya ada dua hotel di Indonesia yang masuk dalam daftar.

Tentu saja untuk bisa menikmati hotel-hotel terbaik ini, para pelancong perlu merogoh kocek dalam-dalam, tak hanya untuk menginap per malam yang bisa mencapai Rp16 juta atau bahkan lebih, dan juga untuk tiket pesawat dan lainnya.

Penghargaan Hotel Terbaik itu diberikan dalam acara mewah di Guildhall London dan menampilkan hotel-hotel dari 37 destinasi di enam benua.

Di peringkat pertama The World's 50 Best Hotel itu ada Capella di Bangkok, hotel yang harga kamarnya berkisar antara US$1.400 hingga US$6.000 per malam.

Adapun 50 Hotel Terbaik Dunia 2024, Asia mendominasi peringkat dengan 19 hotel, diikuti oleh Eropa dengan 13 hotel, dan Amerika Utara dengan sembilan hotel.

Ada dua hotel di Indonesia yang masuk dalam daftar. Di peringkat 10 ada Nihi Sumba. Hotel ini terletak di hutan seluas 567 hektar yang sebagian besar belum tersentuh di pesisir barat Pulau Sumba yang terpencil di Indonesia bagian timur, dekat dengan Taman Nasional Komodo dan satu jam penerbangan dari Bali.

Resor dengan 27 vila ini desainnya terinspirasi oleh bangunan tradisional Sumba yang beratap jerami dengan atap runcing khasnya, terletak di perbukitan curam di atas pantai pribadi, rumah bagi salah satu tempat selancar paling terkenal di dunia, Occy’s Left

Kemudian di nomor 21 ada Desa Potato Head, yang hanya beberapa langkah dari pantai dan memawarkan lebih dari sekadar hotel butik, yang sangat kontras dengan kemewahan klasik resor pantai di seluruh pulau.

Di sini, kamar-kamar yang ditawarkan memiliki desain modern yang berdampingan dengan instalasi seni, klub pantai yang ramai, panggung dan studio suara, perpustakaan, dan toko-toko konsep yang unik. Pemandangan dan pengalaman yang holistik begitu menarik terutama bagi para kreator travel yang gemar keliling dunia.

Selain peringkat keseluruhan, beberapa penghargaan khusus juga diberikan. Misalnya Bulgari Tokyo, yang dinobatkan sebagai hotel baru terbaik. Sementara itu, gelar hotel butik terbaik jatuh ke tangan Passalacqua di Danau Como.

Para pecinta pantai harus menuju Soneva Fushi di Maladewa, hotel pantai terbaik, sementara Maroma di Meksiko menerima Penghargaan Flor de Caña Eco Hotel.

Selain itu, di Dubai ada Atlantis The Royal, yang memenangkan Penghargaan dengan Kenaikan Tertinggi setelah naik 35 peringkat dalam peringkat tersebut sejak 2023.

Daftar 50 Hotel Terbaik di Dunia Tahun 2024 versi 50 Best

Berikut ini adalah 50 Hotel Terbaik di Dunia Tahun 2024:

1. Capella Bangkok, Bangkok

2. Passalacqua, Danau Como

3. Rosewood Hong Kong, Hong Kong

4. Cheval Blanc, Paris

5. The Upper House, Hong Kong

6. Raffles Singapore, Singapura

7. Aman Tokyo, Tokyo

8. Soneva Fushi, Maladewa

9. Atlantis The Royal, Dubai

10. Nihi Sumba, Pulau Sumba

11. Claridge's, London

12. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

13. Raffles London at The OWO, London

14. Four Seasons Bangkok at Chao PhrayaRiver, Bangkok

15. Hôtel de Crillon, Paris

16. Chablé Yucatán, Chocholá

17. Hotel Du Cap-Eden-Roc, Antibes

18. Maroma, Riviera Maya

19. Four Seasons Firenze, Florence

20. Borgo Santandrea, Amalfi

21. Desa Potato Head, Bali

22. Bulgari Tokyo, Tokyo

23. The Lana, Dubai

24. Rosewood São Paulo, São Paulo

25. The Calile, Brisbane

26. The Siam, Bangkok

27. Park Hyatt Kyoto, Kyoto

28. Mount Nelson, Cape Town

29. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit

30. The Carlyle, New York

31. La Mamounia, Marrakech

32. Four Seasons Madrid, Madrid

33. Capella Singapore, Singapura

34. Four Seasons at The Surf Club, Surfside

35. Hotel Bel-Air, Los Angeles

36. Eden Rock, St. Barths

37. Aman New York, New York

38. Royal Mansour, Marrakech

39. Amangalla, Galle

40. Le Bristol, Paris

41. Gleneagles, Auchterarder

42. Castello di Reschio, Lisciano Niccone

43. Suján Jawai, Rajasthan

44. Singita – Kruger National Park

45. Six Senses Zighy Bay, Zaghi

46. The Connaught, London

47. The Brando, Tetiaroa

48. Hotel Esencia, Tulum

49. The Tasman, Hobart

50. Kokomo Private Island, Pulau Yaukuve Levu.