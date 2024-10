5 Musisi Terkenang Sepanjang Masa, dari John Lennon Sampai Michael Jackson

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu merupakan karya seni yang bersifat timeless hal ini tidak terlepas dari musisi yang berada dibelakang proses mahakarya tersebut.

Terkadang, masyarakat lebih mengenal nama musisi dibanding dengan karya seni miliknya. Biarpun sudah wafat lebih dari satu dekade, namun tribute untuk mereka masih dilakukan bahkan sampai saat ini.

Simak deretan musisi yang selalu dikenang sepanjang masa oleh dunia:

1. John Lennon (9 Oktober 1940 – 8 Desember 1980)

Dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik. Lelaki yang memiliki nama lengkap John Winston Lennon ini juga dikenal sebagai sebagai penyanyi kedua dan pendiri sekaligus pimpinan grup band The Beatles.

Dirinya dan Paul McCartney berkolabroasi menciptakan lagu terbaik dengan perpaduan sinisme serta optimisme yang saling melengkapi. Kesuksesan ini bahkan tidak berhenti paska bubarnya grup band legendaris tersebut pada tahun 1970, ia juga sukses dengan karir solo dengan hits “Imagine”.

Kisah Kehidupan pribadi John Lennon juga dibicarakan oleh masyrakat luas sebagai kisah sedih dengan penutupan tewasnya John oleh fansnya sendiri.

2. Bob Marley (6 Februari 1945 – 11 Mei 1981)

Robert Nesta Marley yang dikenal dengan nama panggung Bob Marley merupakan seorang penyanyi, dan pencipta lagu reggae berkebangsaan Jamaika. Sampai saat ini dirinya dikenal di seluruh dunia sebagai duta musik reggae. Bob juga diakui sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam penyebaran musik Jamaika dan juga mempopulerkan Gerakan Rastafari ke seluruh dunia.

Dalam perjalanan karirnya, Bob kerap menggabungkan beberapa unsur musik seperti Reggae, Ska, dan Rocksteady. Namun sayang, Bob didiagnosa dengan penyakit kanker kulit, yang merenggut nyawanya pada tahun 1981.

Kehidupannya juga mendapatkan tribute dalam sebuah film berjudul “One Love” yang merupakan salah satu hits miliknya.

Baca Juga : Suara John Lennon Vokalis The Beatles Bisa Terdengar Lagi Berkat AI

3. Michael Jackson (29 Agustus 1958 – 25 Juni 2009)

Seorang solois sekaligus penulis lagu dari Amerika Serikat yang diberikan gelar “King of Pop”. Michael sendiri memiliki nama lengkap Michael Joseph Jackson, dan memulai debut bermusiknya pada usia yang begitu muda. Pada tahun 1982 setelah berkarir pada dunia pro, Michael mengeluarkan album “Thriller” yang kemudian menjadi album terlaris di dunia.

Karya-karya miliknya juga banyak menyuarakan isu-isu sosial seperti pada single nya yang bertajuk We Are The World. Michael juga digadang menjadi pencetus pada munculnya Video Klip yang menjadi karya seni sebagai alat promosi.

Michael meninggal pada Juni 2009 di kediamannya, setelah tidak sadarkan diri dan mengalami gagal jantung. Hari kematiannya bahkan diwarnai dengan error yang terjadi di internet, sebab warga dunia yang mencari informasi tentang kematiannya.

4. Kurt Cobain (20 Februari 1967 – 5 April 1994)

Memiliki nama lengkap Kurt Donald Cobain, lelaki kelahiran Washington US ini merupakan seorang musisi Amerika sekaligus vokalis utama, gitaris, penulis lagu dan pendiri band Nirvana. Kurt banyak menaruh unsur gelisah dan anti kemapanan pada lagunya. Hal ini turut membuka genre musik rock arus utama. Dirinya juga diakui sebagai salah satu musisi rock alternatif paling berpengaruh di dunia.

Cobain akhirnya menemukan kesuksesan komersialnya dengan single "Smells Like Teen Spirit" dari album kedua Nirvana, Nevermind (1991). Cobain juga menulis beberapa lagu hit Nirvana lainnya seperti "Come as You Are", "Lithium", "In Bloom", "Heart-Shaped Box", "All Apologies", "About a Girl", "Aneurysm", "You Know You're Right" dan "Something in the Way". Namun hal ini tidak diperoleh nya secara instan, pasalnya selama itu juga Cobain berjuang melawan kecanduannya terhadap narkotika.

Kurt Cobain ditemukan tewas di kediamannya setelah 3 hari diketahui meninggal dengan bekas luka tembak dikepala.

5. Chester Bennington (20 Maret 1976 – 20 Juli 2017)

adalah musisi dan pencipta lagu asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai vokalis dari grup musik rock Linkin Park. Sebelumnya, dia merupakan vokalis "Dead By Sunrise" dan sempat tergabung ke dalam band "Grey Daze" dan Stone Temple Pilots dari 2013 hingga 2015.

Lelaki yang memiliki karakter suara tinggi dan keras ini melejit namanya paska perilisan album pertama Linkin Park, Hybrid Theory pada tahun 2000.

Kesuksesannya ini dilanjutkan sampai dengan album terakhir yang bertajuk One More Light pada tahun 2017. Bennington juga kerap kali dinyatakan sebagai vokalis rock terbaik era 2000-an, majalah Hit Parader menempatkannya padaperingkat 46 dari "100 Vokalis Metal Terbaik Sepanjang Masa".

Namun nahas pada 20 Juli 2017, Chester Bennington ditemukan meninggal dunia di rumahnya California, Amerika Serikat, karena gantung diri. (Enrich Samuel)