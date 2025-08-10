Bisnis Indonesia Premium
Perpaduan Kreativitas, Fashion, Gaya Hidup dan Kecantikan dalam Summer Soiree Bali
Fashion

Perpaduan Kreativitas, Fashion, Gaya Hidup dan Kecantikan dalam Summer Soirée Bali

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:10
Bisnis.com, JAKARTA - Summer Soirée Bali menggelar garden party, perpaduan kreativitas, fashion, gaya hidup dan kecantikan yang digelar oleh M Style, komunitas lifestyle di bawah naungan Momento Group.

Berkolaborasi dengan Renaissance Bali Nusa Dua Resort, sebuah resor mewah yang merupakan bagian dari portofolio Marriott Bonvoy terletak di perbukitan di atas kawasan Nusa Dua dengan pemandangan hijau rimbun dan Samudra Hindia yang membentang luas.

Terinspirasi dari pertunjukan megah tarian tradisional Bali, khususnya Tari Barong, desain Renaissance Bali Nusa Dua Resort merupakan penghormatan terhadap salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di pulau ini.

Baca Juga Tips Memilih Tumbler yang Fashion dan Tahan Lama

Summer Soirée Bali menampilkan kolaborasi antara desainer lokal dan brand global yang menyuarakan semangat musim panas dalam karya yang autentik dan penuh warna:

  • Neliyo, rumah mode asal Bali, berkolaborasi dengan brand global Havaianas untuk menghadirkan “The Love Play Edit”, koleksi bagi perempuan yang percaya diri, ceria, dan spontan.
  • Debz Official membawakan koleksi Tropical Resort Wear bertema “The Beauty of Bali”, memadukan motif tradisional Bali dengan sentuhan modern, sebagai penghargaan atas keindahan dan makna dalam setiap perjalanan.
  • Linett Lifestyle, melalui tema “The Essence of Summer, Woven in Fabric”, merayakan pesona musim panas yang singkat namun membekas, diungkapkan lewat desain kain yang elegan dan soulful.
  • Special Show by Ticket To The Moon sebagai brand asal Bali yang sudah mendunia, menampilkan produk kasual seperti backpack dan sling bag berwarna cerah dalam semangat “Proudly Indonesian, Globally Loved.”

Melalui Summer Soirée Bali, M Style ingin menghadirkan pengalaman yang membaurkan gaya hidup, seni, dan komunitas dalam atmosfer yang elegan namun santai. Perayaan ini menjadi simbol dari kreativitas tanpa batas, kolaborasi lintas bidang, serta semangat untuk menjadikan Bali sebagai panggung dunia bagi inovasi dan ekspresi gaya hidup kontemporer.

Acara dimulai dengan sesi product knowledge, disusul fashion show yang merayakan keberanian dalam desain dan ekspresi diri. Saat matahari mulai terbenam, atmosfer berubah menjadi lebih magis lewat after party dengan iringan DJ favorit Bali, menghadirkan malam tropis yang penuh gaya dan energi.

Baca Juga Brand Fashion Alas Kaki Asal Malaysia Ekspansi ke Bali

Dalam event itu, beberapa brand juga membuka booth eksklusif mulai dari Ticket To The Moon, Natasha Skin Clinic, dan Heavenly Blush.

