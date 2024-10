Simak 4 Keuntungan Menunda Pernikahan

Bisnis.com, JAKARTA - Pernikahan merupakan hal yang sakral satu kali seumur hidup. Hal ini menjadikan momen menikah begitu penting bagi seseorang.

Di Indonesia angka perceraian mencapai 463.654 kasus pada 2023 berdasarkan Laporan Statistik Indonesia Tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa setiap tahun 400 ribu pasangan bercerai di Indonesia.

Dikutip dari Mariage.com, Selasa (8/10/2024) ternyata menunda pernikahan merupakan salah satu pilihan bijak. Seorang konsultan pernikahan David Essel menjelaskan bahwa pernikahan yang terburu-buru selalu berakhir dengan perceraian.

“Hubungan yang lama juga tidak menentukan kebahagiaan, bahkan mereka yang telah menikah lebih dari 30 tahun, mempertahankan kebersamaannya karena takut kesepian, dan tidak percaya diri dengan keuangannya,” jelas David.

David dalam bukunya yang bertajuk “Slow Down : The Fastest Way To Get What You Want” juga menjelaskan bahwa Pria akan mencapai kematangan emosinya dalam usia 30 tahun, sedangkan wanita di usia 25 tahun.

Namun saat ini, terjadi fenomena baru dimana Pria justru matang secara emosional pada usia 40 tahun keatas. Hal ini juga berubah pada Wanita menurut pengamatan dari David, “Wanita menjadi lebih dewasa, dan bisa memahami komitmen pada usia 30 tahun keatas.”

Simak 4 manfaat menunda pernikahan sampai siap pada waktunya:

1. Lebih Matang Secara Usia

Ada pepatah yang mengatakan kedewasaan tidak dipatok dari usia. Namun, usia memberi gambaran atas proses dan pengalaman yang sudah kamu lalui. David Essel Konsultan Pernikahan melihat usia menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan usia pernikahan.

2. Mengikuti Konsultasi Pernikahan

Menunda pernikahan juga memberikan waktu bagi kamu untuk mengikuti konsultasi pernikahan. Kegiatan ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk Pra pernikahan dan juga persiapan sebagai individu dan pasangan untuk hidup berdua.

3. Menikmati dan menghabiskan masa muda

Menunda pernikahan juga dapat bermanfaat sebagai momen menghabiskan masa bermain kamu. Tidak jarang banyak kasus yang menyebabkan perceraian akibat “Telat Bandel/Bermain” oleh karena itu, benahi semuanya, dan ketika sudah, barulah kamu bisa mempertimbangkan diri untuk menikah.

4. Mempersiapkan Keuangan

Menunda pernikahan juga bermanfaat untuk kamu mempersiapkan keuangan secara individu/berpasangan. Masalah finansial juga kerap kali menjadi faktor utama dari munculnya perceraian. Hasil penelitian Katadata Kota Jakarta bahkan memiliki 2.452 kasus perceraian akibat masalah ekonomi pada 2023.

Itulah 4 manfaat dari menunda pernikahan yang perlu kamu ketahui. Kurangnya persiapan dan keterburuan dapat menyebabkan bahtera yang telah dibangun dengan susah payah akan karam. Oleh karena itu putuskan baik-baik saat akan melamar doi ya! (Enrich Samuel)