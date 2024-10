Mengenang Nobuyo Oyama, Pengisi Suara Doraemon Meninggal Usia 90 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan internasional, Nobuyo Oyama, yang terkenal karena menyuarakan karakter utama Doraemon, salah satu serial anime paling populer di Jepang, diketahui meninggal dunia.

Dilansir dari TheJapanTimes (11/10/24), Oyama meninggal karena faktor usia, pada 29 September saat berusia 90 tahun.

Lahir di Tokyo pada tahun 1933, Oyama memasuki industri hiburan dengan ambisi menjadi seorang aktor. Namun takdir berkata lain, Oyama justru memulai karier akting suara pada tahun 1957 dalam serial TV “Lassie”

Momen penting lainnya dari karir Oyama termasuk menjadi dubber karakter utama Punch dalam serial anime "Hustle Punch," yang ditayangkan antara tahun 1965 dan 1966, serta perannya sebagai Kappei Jin dalam "Invincible Super Man Zambot 3."

Nahas, pada tahun 2001, dia di diagnosis menderita kanker rektum dan pensiun dari semua perannya selain serial Doraemon. Dia kembali pada tahun 2010, menyuarakan peran Monokuma dalam serial video game populer Danganronpa.

Perkembangan karier Oyama juga begitu bagus, setelah tampil sebagai aktor dan penyanyi serta bekerja sebagai penulis skenario dan penulis esai. Pada tahun 2005, dia menerima penghargaan dari Society of Japanese Women in Radio and Television atas karyanya di industri ini.

Kisah ini diungkapkan pada tahun 2015 oleh suaminya Keisuke Sagawa seorang aktor dan talent televisi. Oyama dan Sagawa bertemu pada tahun 1964 dan menikah ditahun yang sama, Sagawa menjelaskan bahwa Oyama telah didiagnosis menderita penyakit Alzheimer pada tahun 2012. Sagawa, yang telah merawatnya sejak diagnosis, akhirnya meninggal pada tahun 2017.

Karier Dubber Doraemon

Nobuya sendiri telah menyuarakan robot kucing biru tersebut sejak debut pertamanya pada tahun 1979 hingga 2005. Suara serak yang menjadi ciri khasnya telah menemani masa kecil banyak orang dewasa saat ini.

Serial anime "Doraemon" juga telah ditonton oleh jutaan orang di Jepang dan di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam 55 bahasa, sedangkan manga aslinya telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa dan dirilis di 17 negara.

Sejak rilis awal manga pada tahun 1970, waralaba, yang juga mencakup beberapa film dan video game, telah mengumpulkan popularitas global. Karakter tersebut bahkan telah masuk ke dunia politik, dengan Doraemon ditunjuk sebagai duta anime oleh pemerintah pada tahun 2008.