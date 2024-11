Event It's His/Her Day 2024 Hadir Lagi, Targetkan 35.000 Pengunjung

Bisnis.com, JAKARTA -- Setelah sukses digelar tahun lalu, It's His/Her Day 2024 Playground & Lifestyle Experience (IHHD 2024), akan segera digelar.

Acara yang menggabungkan komunitas wanita dan pria ini akan dilangsungkan selama tiga hari, mulai dari 29 November hingga 1 Desember 2024, di Hall 1 – 3A, ICE BSD City, dengan tema besar "Embrace Your Authentic Self".

Partnership & Event Creation Director IHHD 2024, Edwina Tirta mengatakan, acara ini akan menjadi platform utama bagi komunitas kreatif, pecinta gaya hidup, dan semua yang mencari inspirasi baru untuk diri mereka sendiri.

Target Hadirkan Lebih Dari 35.000 Pengunjung

Pada penyelenggaraan pertamanya, It's His/Her Day 2023 berhasil menghadirkan lebih dari 300 brand partners & tenants, 45 tenant pilihan Oh My Food Festival, serta didukung oleh 44 media partners dengan menarik lebih dari 35.000 pengunjung dari target 28.000 pengunjung.

"Tahun ini kita PD bisa capai setidaknya sama dengan tahun lalu 35.000. Dengan pencapaian itu juga, kami yakin IHHD sudah menjadi salah satu acara paling ditunggu dalam kalender event gaya hidup Indonesia," kata Edwina.

IHHD 2024 juga menawarkan konsep baru yang berpusat pada tema Time Capsule "Journey Through Time", serta bakal mengundang lebih banyak exhibitor, tenant, dan hiburan yang menarik.

"Acara ini diharapkan bisa menjadi lebih besar dan lebih spektakuler dari tahun sebelumnya," imbuhnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, IHHD 2024 akan menghadirkan Mahaka Sport Marketing, yang bakal menghadirkan serangkaian kompetisi seru yang meliputi turnamen Bola Basket 3x3 dan Functional Fitness Competition.

Salah satu penampilan spesial yang akan dihadirkan adalah Dunking Devils, grup akrobat basket terkenal dari Slovenia yang dikenal dengan pertunjukan Dunking menggunakan trampolin.

Selain itu, akan hadir juga Denny Sumargo, konten kreator YouTube dengan julukan si "Pebasket Sombong", serta Maarten Vincent Paes, penjaga gawang yang bermain di FC Dallas dan tim nasional Indonesia.

Ada pula Suddenly, Inc. yang nantinya akan menghadirkan area Auto District, yang berisi pameran mobil dan motor modifikasi, produk lifestyle otomotif, die-cast bazaar, Trunksale, dan booth penjualan tiket Auto Kultur 2025 yang akan diselenggarakan pada Februari tahun depan.

Selain itu, kami juga akan melakukan riding Bersama Kalcer Skuter.

"Jadi tahun ini tenantnya akan mengakomodir 50:50 untuk pria dan wanita, dari tahun sebelumnya 70% untuk wanita dan 30% untuk pria," jelas Edwina.

Tak hanya itu, festival kuliner Oh My Food Festival (OMFF) juga akan kembali hadir dengan tema ‘Little Asia’, yang akan menghadirkan lebih dari 60 tenant terpilih, mulai dari masakan Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, Peranakan, hingga kuliner warisan Indonesia.

Tiket It's His/Her Day 2024 bisa dibeli dengan harga hanya Rp50.000 per orang per hari. Namun, bisa lebih hemat menggunakan Promo BCA dengan diskon 50% dan Promo Pertamina hanya Rp 1 melalui aplikasi MyPertamina.