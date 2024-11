Kenali 5 Manfaat Fitur-Fitur Pendukung Instagram Story!

Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data per bulan April 2024 dari We Are Social, jumlah pengguna Instagram di dunia kira-kira mencapai 1,69 miliar pengguna.

Selain menggunakan fitur Instagram feeds, reels, atau bahkan IG live. Orang-orang juga banyak menggunakan fitur Instastory untuk mengunggah kegiatan sehari-hari atau bahkan untuk menjual produknya.

Apa itu Instastory?

Instastory atau yang sering dikenal sebagai snapgram adalah salah satu fitur Instagram yang bisa membantu penggunanya meng-upload konten secara langsung dengan tampilan singkat dan sederhana.

Konten yang diunggah di Instastory akan menghilang dalam waktu 24 jam saja.

Dalam fitur ini juga terdapat banyak fitur pendukung yang bisa membantu meningkatkan interaksi dengan audiens hingga mengukur jangkauan akun Instagram milikmu.

Selain itu, fitur Instastory memiliki beberapa fitur pendukung yang dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan reach dan engagement dari followers.

Manfaat Fitur Pendukung Instagram Story

Supaya konten Instastory kamu tidak membosankan dan bisa menarik perhatian audiens, ada beberapa fitur yang bisa membantumu untuk mengatasinya!

Berikut manfaat fitur pendukung Instastory yang tersedia di Instagram, yaitu:

1.Question

Fitur yang masih sering digunakan oleh beberapa orang atau suatu brand.

Kamu akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan followers, karena audiens bisa dengan mudah bertanya langsung mengenai beberapa konten atau produk yang kamu unggah di Instagram feeds.

Selain itu fitur ini dapat mendorong para followers Instagram untuk berpartisipasi dalam memberikan respons di akun Instagram.

2.Countdown dan Scheduled

Kedua fitur paling sering digunakan untuk mengingatkan followersmu akan suatu hal. Serta membantu menciptakan rasa penasaran untuk sesuatu yang akan datang.

Misalnya peluncuran produk-produk baru, event mendatang, bahkan sampai event giveaway!

3.Add Yours Templates

Fitur ini paling sering digunakan oleh audiens untuk menyebarluaskan suatu hal, misalnya momen-momen berharga saat wisuda, ulang tahun, atau hal penting lainnya.

Kamu bisa lebih mudah untuk membanun komunitas atau memperluas jangkauan konten atau campaignmu

4.Music

Supaya postingan di Instastorymu tidak membosankan, kamu bisa menambahkan instrumen atau alunan musik di dalam postingan.

Dengan fitur ini followersmu akan terhibur dan tertarik untuk melihatnya berulang kali.

5.Link

Link stories sangat memudahkanmu untuk menginput link yang ingin kamu sebarluaskan di social media Instagram.

Fitur ini membantu followersmu untuk lebih praktis dan efisien dalam mengakses link produk atau lainnya.

Salah satu hacksnya, kamu bisa membuat bridging content terlebih dahulu agar followers merasa tertarik dan tidak bosan dengan postinganmu.

