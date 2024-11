Baru Tayang, Film Wicked Raih Rating Tinggi di Rotten Tomatoes

Bisnis.com, JAKARTA - Film musikal, Wicked berhasil meraih rating tinggi di situs ulasan film rotten tomatoes setelah beberapa penayangan promosi di Amerika Serikat.

Film Wicked pertama kali rilis secara teatrikal pada tanggal 6 November dan dijadwalkan tayang secara internasional di beberapa negara pada tanggal 22 November. Meskipun belum tayang sepenuhnya secara internasional, film Wicked sudah berhasil meraih skor 90% dari pengulas rotten tomatoes dan 99% dari para penonton.

Situs rotten tomatoes sendiri merupakan salah satu situs terkemuka di dunia pengulasan film. Situs ini dikatakan menjadi tempat bagi para kritikus film internasional untuk menilai kualitas berbagai karya layar kaca.

Dengan meraih skor 90% dari para pengulas rotten tomatoes, Wicked menjadi salah satu film yang sukses menarik hati para penonton.

“Wicked adalah film paling menghibur tahun ini dan musikal Hollywood live-action paling memukau sejak ‘Chicago’. Untuk menjelaskannya dalam bahasa gaul yang digunakan di Oz, saya mengucapkannya dengan kata magnificial,” tulis Kyle Smith dari Jurnal Wall Street dalam rotten tomatoes, dikutip pada Jumat (22/11/2024).

Menceritakan tentang persahabatan dua penyihir Oz, Wicked merupakan film adaptasi dari musikal Broadway klasik tahun 2003 yang mengungkap asal usul Elphaba dan Glinda dari The Wizard of Oz. Film ini dibintangi oleh Cynthia Erivo sebagai Elphaba dan penyanyi pop ternama Ariana Grande sebagai Glinda.

Film Wicked juga digarap oleh sutradara terkenal Jon M. Chu yang sebelumnya sukses menggarap Crazy Rich Asians dan Now You See Me 2.

Berbeda dengan kebanyakan film musikal lainnya yang mengambil rekaman lagu secara terpisah, para aktor dari film Wicked menyanyikan seluruh lagu secara live sepanjang film. Ini menjadi salah satu kekuatan film Wicked yang membuat para penonton terpukau.

Dilansir dari Forbes, film Wicked 2 dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian kedua telah ditetapkan akan tayang tahun depan pada tanggal 21 November 2025.

Selain dibintangi oleh Cynthia Erivo dan Ariana Grande, film Wicked juga ikut diramaikan oleh Jonathan Bailey sang bintang dari serial Bridgerton, Michelle Yeoh, pemenang oscar tahun 2023, dan Jeff Goldblum, aktor legendaris dari Jurassic Park.

Dengan rating PG-13, Wicked telah tayang di Indonesia sejak 20 November 2024 dan bisa disaksikan bersama dengan keluarga. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)