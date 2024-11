Daftar 10 Mata Uang Paling Lemah di Dunia Tahun 2024, Apa Kabar Rupiah?

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang 2024, perekonomian dunia banyak terguncang, baik dari sentimen geopolitik, kebijakan fiskal tiap negara, dan berbagai faktor lainnya hingga menyebabkan sederet mata uang semakin melemah dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Mengutip Forbes, mata uang yang lemah adalah mata uang dengan nilai yang rendah atau menurun dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Ada banyak hal yang dapat menyebabkan depresiasi mata uang, termasuk intervensi bank sentral, peningkatan impor, pendapatan ekspor yang lebih rendah, perubahan tingkat inflasi, dan ketidakstabilan politik.

Mengutip ulasan Forbes, berikut ini adalah daftar 10 mata uang terlemah di dunia pada 2024:

1. Pound Lebanon

Pound Lebanon (LBP) adalah mata uang terlemah di dunia, dan telah berada di posisi teratas atau mendekati posisi teratas dalam daftar ini selama beberapa tahun.

Hal ini terutama disebabkan oleh inflasi yang tinggi dan ekonomi yang tertekan, serta ketidakstabilan politik. Negara ini juga telah menderita krisis perbankan sejak 2019.

Saat ini, mata uang Lebanon tercatat bernilai 89.554 LBP per 1 dolar AS.

2. Rial Iran

Rial Iran (IRR) telah menderita sejak kesepakatan nuklir AS-Iran gagal pada 2015, ketika sanksi berat juga diberlakukan.

Nilai mata uang rial kemudian jatuh bebas, dan sempat stabil dalam beberapa tahun terakhir, hingga kemudian mengalami tekanan baru karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Saat ini nilai mata uang Rial Iran adalah 42.000 IRR per US$1.

3. Dong Vietnam

Ketiga dalam daftar mata uang terlemah di dunia adalah dong Vietnam (VND). Hal ini terutama disebabkan oleh pembatasan terhadap tenaga ahli asing, yang juga telah melambat dalam volume.

Bank Sentral negara tersebut juga telah mendevaluasi dong dalam beberapa tahun terakhir, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ekspor.

Dengan demikian, saat ini nilai tukar mata uang Vietnam bernilai 25.416 dong per dolar AS.

4. Kip Laos

Kip Laos (LAK) adalah salah satu mata uang global terlemah karena kombinasi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan peningkatan utang luar negeri.

Saat ini, nilai tukar kip Laos terhadap dolar AS adalah 21.950 LAK per dolar AS.

5. Leone Sierra Leone

Leone Sierra Leone (SLL) mirip dengan kip Laos karena nilainya dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor.

Faktor-faktor tersebut meliputi tingginya tingkat utang dan inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta dampak jangka panjang dari krisis kesehatan besar seperti wabah virus Ebola.

Adapun, nilai tukar leone saat ini adalah 22.869 SLL per dolar AS.