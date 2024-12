Rekomendasi Wisata di Makau, dari Kuliner hingga Budaya

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia disebut sebagai pasar internasional terbesar keempat bagi Macau.

Peningkatan kunjungan wisatawan Indonesia tercatat sebesar 33% dari tahun ke tahun dalam tiga kuartal pertama tahun 2024

Daisy Ho, Managing Director of SJM Resorts mengatakan Indonesia menjadi fokus utama perusahaan di kawasan Asia Tenggara.

"Dengan peningkatan wisatawan dari Indonesia, ini kami sangat antusias untuk memperkenalkan produk pariwisata kelas dunia dari SJM kepada pasar yang penuh potensi ini. Mulai dari resor mewah hingga kalender acara budaya, festival, dan kuliner yang beragam dalam beberapa bulan mendatang, kami berharap dapat menyambut lebih banyak teman-teman dari Indonesia untuk menikmati pesona unik dan warisan budaya Macau.” ujar Daisy yang menjelaskan SJM telah menggelar Jakarta Product Seminar pada 10 Desember 2024 lalu untuk memperkenalkan resor utama mereka, berbagai hotel, produk wisata, serta penawaran eksklusif.

Berikut rekomendasi wisata di Macau menurut SJM Resorts

1. Kuliner

Anda bisa merasakan pengalaman kuliner terbaik, dengan deretan restoran berbintang MICHELIN serta pilihan hidangan yang beragam.

Salah satu sorotan utama adalah The Book Lounge di THE KARL LAGERFELD MACAU, yang terinspirasi oleh perpustakaan pribadi sang legenda fashion di Paris.

Selain itu, La Scala del Palazzo menghadirkan nuansa megah tangga besar yang ikonis dari Palazzo Versace di Via Gesù, Milan.

Tempat makan ini ditujukan bagi wisatawan yang mencari petualangan kuliner segar, sekaligus memperkuat reputasi Macau sebagai UNESCO Creative City of Gastronomy.

2. Budaya

Anda juga bisa mengunjungi aset-aset pariwisata yang kaya akan sejarah dan inovasi di bawah entitas induknya, Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A. (“STDM”).

Beberapa properti ikonis yang diperkenalkan meliputi Hotel Lisboa, hotel bintang lima pertama di Macau; Hotel Sintra, yang berlokasi strategis dekat situs warisan dunia UNESCO Macau; Artyzen Grand Lapa Macau, hotel yang kaya akan nuansa budaya; dan Grand Coloane Resort, hotel unik di tepi pantai.

Setiap properti ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menggabungkan tradisi dan inovasi, menciptakan momen tak terlupakan bagi para tamu.

3. Wisata edukasi

Bagi Anda yang ingin merasaka pengalaman "Tourism + Education" yang menarik, ada juga dirancang khusus untuk wisatawan Indonesia dari segala usia.

Di Grand Lisboa Palace, tersedia zona pengalaman tematik yang unik seperti Martial Arts Arena, di mana teknologi virtual reality berpadu dengan gerakan nyata, menciptakan pengalaman interaktif untuk mengeksplorasi seni bela diri Tiongkok dalam suasana yang dinamis.

Selain itu, AI Wonderland menggunakan kecerdasan buatan canggih untuk menghadirkan permainan dan kelas interaktif yang edukatif dan menghibur. Para pengunjung juga dapat menikmati rangkaian workshop seni di GLP Arte, yang menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas sambil menikmati daya tarik budaya dan seni Macau.

4. Program khusus liburan

Dalam beberapa bulan mendatang, SJM akan menyelenggarakan rangkaian acara seru untuk merayakan musim liburan dan momen spesial lainnya.

Salah satu yang paling dinantikan adalah instalasi bertema "Snoopy Winter Holidays", yang akan menghadirkan keceriaan khas liburan dengan edisi khusus untuk Natal dan Tahun Baru Imlek. Para pengunjung dapat menikmati berbagai instalasi bertema Snoopy yang menghidupkan adegan-adegan dari komik ikonis ini.

Salah satu acara unggulan musim liburan adalah SJM presents: Macau Art City · Naked Ocean, yang berlangsung mulai 19 Desember 2024 hingga 16 Maret 2025 untuk memperingati 25 Tahun Berdirinya Daerah Administratif Khusus Makau.

Pengunjung akan diajak dalam perjalanan memukau melalui pameran seni cahaya dan bayangan yang membawa mereka ke dunia bawah laut yang penuh warna.

Selama eksplorasi, mereka akan menikmati representasi menakjubkan dari landmark ikonik Macau, keindahan alam yang mempesona. Pameran ini menghadirkan perspektif baru tentang Macau sebagai persimpangan budaya Timur dan Barat yang dinamis.

Ada juga FORTUNE REALMS: Pop-Up Museum of Chinese Culture & Arts (Macau Station) dengan tema "Echoes to the Legacy of Chinese Tradition; Nurturing our Cultural Memories." Yang berlangsung di Grand Lisboa Palace mulai 12 Desember 2024 hingga 9 Februari 2025.

Pameran ini menggali kekayaan warisan budaya Tiongkok melalui instalasi seni yang memukau. Pengunjung diajak untuk menyaksikan transformasi budaya tradisional Tiongkok yang megah, sekaligus menyoroti inovasi dan perkembangan yang telah terjadi seiring waktu.

5. Tempat Menginap

Anda bisa menjajal paket menginap dengan akses lengkap untuk akomodasi unik, pernikahan, dan opsi MICE. Seperti “Palazzo Versace Macau Experience Package”, serta paket-paket yang menawarkan layanan transportasi antara Macau dan Hong Kong, seperti “Escape-to-Macau Package” untuk Grand Lisboa Palace Macau dan THE KARL LAGERFELD MACAU.

Bagi keluarga, tersedia “Joyous Family Package” yang memberikan kesempatan untuk menikmati “SJM x Macau Cruise”, di mana pengunjung dapat mengagumi pemandangan indah kota Macau dan menikmati situs budaya serta warisan kota dari perspektif yang unik.

Grand Lisboa Palace Resort Macau, Resor menawarkan akomodasi mewah, santapan internasional yang luar biasa, perawatan spa yang menyegarkan, pilihan belanja premium, serta pengalaman budaya dan hiburan yang memukau. Terletak di kawasan Cotai yang dinamis, Grand Lisboa Palace Resort Macau memadukan elemen Timur dan Barat dengan harmoni sempurna. Resor ini memiliki tiga menara hotel spektakuler: Grand Lisboa Palace Macau yang elegan, THE KARL LAGERFELD MACAU—hotel pertama dan satu-satunya di dunia dengan desain eksklusif Karl Lagerfeld, serta Palazzo Versace Macau—hotel Versace pertama di Asia.

Dalam portofolio SJM, terdapat Grand Lisboa Macau, sebuah properti bergengsi yang berlokasi strategis di pusat Semenanjung Macau. Sebagai hotel bintang lima menurut Forbes, Grand Lisboa Macau adalah surga bagi para pecinta kuliner. Salah satu daya tarik utamanya adalah Robuchon au Dôme, restoran yang telah meraih tiga bintang MICHELIN selama 16 tahun berturut-turut—satu-satunya restoran di Macau dengan pencapaian tersebut.