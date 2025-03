Cek Kesehatan Gratis Tak Perlu Tunggu Ulang Tahun, Begini Cara Daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah memulai program inisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kado ulang tahun kepada masyarakat berupa cek kesehatan gratis.

Program ini sudah dimulai sejak Februari 2025 dan disambut antusias oleh masyarakat. Namun, mereka yang berulang tahun di awal tahun ini sebelum program berjalan, atau akhir tahun ini merasa masih harus menunggu lama untuk mendapatkan kado tersebut.

Menjawab keresahan tersebut, Kemenkes RI bakal mengeluarkan aturan baru agar masyarakat bisa klaim kado cek kesehatan gratis tersebut kapan saja.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi mengatakan bahwa mulai Senin (17/3/2025), pemerintah akan mengeluarkan surat edaran agar cek kesehatan gratis tak lagi terikat hari ulang tahun.

"Kita akan buka sistemnya mulai Senin, surat edarannya mudah-mudahan bisa keluar hari ini supaya nggak terikat hari ulang tahun. Jadi itu tetap kado ulang tahun, tapi bisa diambil kapan aja sesuai dia bisa, yang penting kuota masih oke," ujarnya usai Konferensi Nasional Perempuan di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Adapun, Maria mengungkapkan jumlah pendaftar cek kesehatan gratis sudah mencapai 500.000 orang untuk ulang tahun sampai dengan Desember 2025.

Adapun, kuota per hari di seluruh Indonesia mencapai 300.000 orang dengan perincian 30 orang di 10.000 puskesmas per hari. Namun, jumlah yang daftar per hari baru 38.000 - 40.000.

"Jadi kuota kita masih besar. Jadi sayang, udah banyak yang mau dapat, tapi karena menunggu ulang tahun, nggak bisa periksa, padahal kuotanya masih bisa. Jadi kami akan ubah itu tetap kado ulang tahun, setiap tahun masyarakat bisa akses cek kesehatan, tapi bisa diambil kapan saja," jelasnya.

Lantas bagaimana cara daftar cek kesehatan gratis?

[ ] Unduh SATUSEHAT Mobile di Play Store/App Store

[ ] Log In menggunakan email atau nomor telepon, dan masukkan PIN

[ ] Klin Daftar Sekarang pada banner "Hadiah Ulang Tahun dari Negara untuk Anda"

[ ] Pilih jadwal yang tersedia, masukkan nomor telepon

[ ] Selanjutnya isi data diri dan pilih tanggal dan lokasi puskesmas yang menerima cek kesehatan

[ ] Pilih paket cek kesehatan yang bisa didapat dan isi formulir kondisi kesehatan

[ ] Saat melakukan cek kesehatan, jangan lupa membawa KTP dan tunjukkan tiket dari aplikasi SATUSEHAT

Tak hanya untuk orang dewasa, cek kesehatan gratis bisa diakses oleh semua umur mulai dari balita sampai lansia. Adapun, jenis pemeriksaan yang diberikan berikut ini:

Jenis Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang Akan Diberikan

1. Bayi Baru Lahir

Jenis pemeriksaan yang akan diberikan untuk bayi baru lahir, meliputi deteksi dini hormon tiroid, G6PD (defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase atau defisiensi enzim G6PD), penyakit jantung bawaan, dan skrining untuk menjaga pertumbuhan anak.

2. Balita dan Anak Prasekolah

Jenis pemeriksaan yang akan diberikan, meliputi skrining tuberkulosis (penyakit infeksi paru), pemeriksaan pendengaran, penglihatan, dan kondisi gigi. Jika diperlukan, juga akan dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi thalasemia (kelainan darah) dan diabetes melitus (penyakit gula darah tinggi).

3. Remaja dan Dewasa

Untuk remaja dan dewasa, pemeriksaan yang akan diberikan meliputi tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantauan risiko kardiovaskular (masalah terkait jantung dan pembuluh darah), fungsi paru untuk mendeteksi tuberkulosis dan PPOK (penyakit paru obstruktif kronis), serta deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus.

4. Lansia

Lansia akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan fungsi indra (pendengaran, penglihatan), kesehatan jiwa, hati, geriatri (penilaian kesehatan orang tua), deteksi gangguan kardiovaskular, paru, dan kanker.