Tren Liburan Tinggi, Bisnis Travel Agen Masih Menjanjikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pasca pandemi, tren liburan dan traveling orang Indonesia terus meningkat.

Menurut Barometer Pariwisata Dunia Mei 2025 dari Badan Pariwisata PBB, lebih dari 300 juta wisatawan melakukan perjalanan internasional dalam tiga bulan pertama tahun 2025, sekitar 14 juta lebih banyak dibandingkan bulan yang sama di tahun 2024.

Angka ini menunjukkan peningkatan 5% dibandingkan tahun lalu dan 3% lebih banyak dibandingkan tahun 2019, sebelum pandemi. Kinerja yang kuat ini terjadi meskipun sektor ini menghadapi berbagai ketegangan geopolitik dan perdagangan, serta inflasi yang tinggi dalam layanan perjalanan dan pariwisata.

Seiring dengan berkembangnya tren traveling ini, maka bisnis agen travel juga masih menjanjikan.

Ramanda Raka Aditya Marketing Manager Aviatour mengatakan, tren Wisata 2025 cenderung terjadi peningkatan khususnya kunjungan ke mancanegara.

Tren kunjungan ini, katanya, tak terkecuali di kawasan Asia dan dengan China sebagai negara yang paling banyak diminati oleh turis Indonesia khususnya Jakarta.

Dengan masih tingginya peluang tersebut, Aviatour, lanjutnya, membuka cabang barunya di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat, sebagai cabang kelima secara nasional.

Rama mengatakan meskipun saat ini banyak penawaran online, namun gerai travel agent Offline cenderung masih ada peminatnya. Bahkan, di kalangan penikmat Travel enthusiast bertransaksi dengan Offline Travel Agent lebih aman dan nyaman dan tidak perluh khawatir akan hal-hal yg kurang di mengerti terkait persiapan Visa beserta akomodasi serta hospitality selama berpergian.

Dia juga menjelaskan alasan Aviatour dibuka di Lippo Mall Puri karena Lokasi yang strategis dan sebagai pusat magnet kunjungan mall dengan traffic tertinggi di sekitar wilayah Jakarta Barat.

Rama juga menambahkan, dengan dibukanya gerai offline baru ini, diharapkan secara target Aviatour dapat menjadi Travel Agent pilihan terbaik bagi wisatawan tentunya dengan kenaikan penjualan yang meningkat. Serta secara pelayanan, Target Aviatour dapat menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen agar lebih PD dalam berwisata ke luar negeri tanpa rasa takut.

Sementara itu, Elni, Branch Manager AVIATOUR Lippo Mall Puri, mengatakan permintaan wisata domestik meningkat pesat, terutama untuk paket keluarga. “Kalau liburan sekolah seperti sekarang, banyak yang pilih domestik. Tapi destinasi luar negeri seperti Jepang juga tetap tinggi peminatnya,” ujarnya.

Dia mengatakan sebagai pembeda dari kompetitor, AVIATOUR menghadirkan rute dan variasi destinasi yang lebih kaya, terutama untuk tujuan Tiongkok dan Eropa, dengan harga yang kompetitif.

Sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme pelanggan, AVIATOUR menawarkan berbagai promo spesial hanya pada hari pembukaan. Mulai dari diskon hingga Rp3 juta untuk paket tour periode Desember (high season), tambahan potongan Rp5 juta per orang untuk destinasi tertentu, hingga penawaran menarik dari maskapai ternama seperti China Airlines, Garuda Indonesia, dan FHM. Tak ketinggalan, promo buy one get one untuk Royal Caribbean dan Dream Cruise turut memeriahkan peluncuran.