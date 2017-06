Share this post :

Dian Pelangi memang sering bermain dan mencapur adukkan warna. Namun, kali ini dia sedikit berbeda. Bersama Kopi ABC, Dian mencari bakat muda untuk memciptakan desain yang terinspirasi dari warna natural kopi - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -- Dian Pelangi memang sering bermain dan mencapur adukkan warna. Namun, kali ini dia sedikit berbeda. Bersama Kopi ABC, Dian mencari bakat muda untuk memciptakan desain yang terinspirasi dari warna natural kopi.

Untuk mencari bakat muda ini, Dian bersama Kopi ABC telah melakukan roadshow ke sejumlah univeristas yang memiliki jurusan tata busana di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, dan masih banyak lagi.



Setiap partisipan diharuskan membuat sketsa desain busana modest wear dengan tema warna kopi. Adapun siluetnya lebih kepada busana siap pakai atau ready to wear. Proses seleksi sudah dilakukan sejak setahun yang lalu.



Kompetisi ini melibatkan Dian Pelangi sebagai juri. Tak hanya itu, lima orang pemenang bahkan diberi kesempatan untuk magang selama tiga bulan di rumah mode Dian Pelangi.

"Warna coffee tone kan sangat natural jadi sangat mudah untuk mix and match. Coffeetone merupakan gambaran dari karakter perempuan Indonesia yang hangat, ramah, dan lembut. Namun, di satu sisi juga bersemangat, kuat, dan pintar. Seprti kopi yang memberikan rasa manis dan menghangatkan dan oenuh kelembutan, tetapi juga dapat memberikan semangat dan inspirasi," katanya, Sabtu ( 18/6/2017).



Kelima pemenang tersebut berasal dari Jakarta sebanyak tiga orang, Lampung, dan Yogyakarta. Karya kelima pemenang ditampilkan dalam panggung Runway Show Trend Look Ramadhan 2017 Coffeetone X You di Mall Kota Kasablanka.



Tak disangka, hasil karya kelima anak muda sangat cantik layaknya profesional. Mereka memadupadankan warna kopi dengan warna-warna yang tak biasa, seperti salem, kuning mustard, bahkan biru.