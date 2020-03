Ayahanda Shandy Sandoro Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA – Ayahanda dari penyanyi dan pencipta lagu Shandy Sandoro, Achmad Fauzan meninggal dunia.

Kematian ayandanya itu dikabarkan Shandy Sandoro lewat akun Instagram @shandysandoro_official, Sabtu (7/3/2020).

“Innalilahi wa innailaihi rojiun , selamat jalan papa , inshaALLAH ALLAH SWT kasih terang jalan papa menuju surgaNYA , terimakasih buat semua yang sudah papa ajarkan ke kami semua husnul khotimah ya pah , aamiiin allahumma aamiin ya karim , we all LOVE you so much ???

Warganet pun mengucapkan turut berduka dan mendoakan Shandy dan keluarga diberi kekuatan.

@baimguitar

Istirahat dengan tenang ayahanda mas sandhy , he has raised a great man here...juga semoga diberikan kuatan kepada keluarga yg ditinggalkannya ???

@tantowiyahyaofficial

Turut berdukacita cita yg sedalam2nya atas berpulangnya ayahanda tercinta. Semoga alm mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Innalilahiwainnailaihirojiun

@ramadhistaakbar

turut berduka cita mas

Sandhy Sondoro adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan pemain gitar asal Indonesia yang memulai karier musiknya di Jerman.

Sandhy Sondoro lahir dari keluarga yang mencintai musik. Di rumahnya selalu terdengar musik Pop Amerika, Folk, Jazz dan Blues dari permainan gitar ibu atau ayahnya sehari-hari.

