5 Terpopuler Lifestyle, Tips Agar Efisien Bekerja dari Rumah dan Kondisi Paru-paru Pasien COVID-19 Menurun

Merebaknya virus corona atau COVID-19 telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Penyebaran penyakit ini berkembang pesat, oleh karena itu telah disebut sebagai Pandemi Global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berbagai lembaga pendidikan, tempat umum telah ditutup selama beberapa hari. Bahkan, beberapa acara juga telah dibatalkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini, sampai berbagai perusahaan juga telah mengeluarkan ebijakan kerja-dari-rumah untuk memastikan karyawan mereka aman dari infeksi COVID-19.

Disney dan Marvel Studio dilaporkan bakal menghentikan sejumlah proses produksi dari proyek yang akan tayang di platform Disney Plus karena kekhawatiran penyeberan virus corona baru atau Covid-19.

Dilansir dari Variety, Senin (16/3) beberapa judul di antaranya yang terkena imbas dari pandemi tersebut adalah proyek serial The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan WandaVision.

Pemerintah telah menginstruksikan agar masyarakat tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus corona.

Namun ini tak berarti harus memborong segala jenis makanan di swalayan atau pasar. Cukup persiapkan makanan yang Anda butuhkan.

Lucian Grainge, CEO Universal Music Group Inc., dikabarkan dirawat di rumah sakit setelah dites positif virus corona atau Covid-19.

Dilansir melalui Bloomberg pada Senin (16/3), seorang sumber mengatakan bahwa Grainge, 60 tahun, sedang menerima perawatan di UCLA Medical Center, sumber meminta untuk tidak diidentifikasi karena situasinya belum diungkapkan kepada publik.

Para dokter di Hong Kong menemukan sejumlah pasien yang sembuh dari virus corona (Covid-19) mengalami penurunan fungsi paru. Hasil scan menunjukkan adanya kerusakan organ paru.

Temuan itu disampaikan oleh Otoritas Rumah Sakit Hong Kong setelah dokter menggelar pertemuan lanjutan dengan sekitar 12 pasien yang dinyatakan sembuh dari corona.

