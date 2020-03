Disney dan Marvel Tunda Sejumlah Produksi Karena Kekhawatiran Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA – Disney dan Marvel Studio dilaporkan bakal menghentikan sejumlah proses produksi dari proyek yang akan tayang di platform Disney Plus karena kekhawatiran penyeberan virus corona baru atau Covid-19.

Dilansir dari Variety, Senin (16/3) beberapa judul di antaranya yang terkena imbas dari pandemi tersebut adalah proyek serial The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan WandaVision.

Sementara itu, proyek Disney Plus lainnya yang saat ini berada dalam tahapan pra-produksi akan tetap melanjutkan pekerjaannya, dengan catatan kegiatannya dilakukan dari jarak jauh.

The Falcon and the Winter Soldier adalah proyek pertama dari Marvel Studio yang diumumkan menunda pengamblian gambarnya di Eropa Timur pada pekan lalu. penghentian ini dilaksanakan berdasarkan imbauan pemerintah setempat terkait penyebaran Covid-19.

Menyusul penghentian produksi besar-besaran yang juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan hiburan global di seluruh dunia, Disney akhirnya melakukan hal serupa untuk proyek Marvel lainnya yang dalam proses pengambilan gambar.

Berita ini muncul setelah Disney juga menangguhkan produksi seluruh film lainnya yang dalam tahapan syuting, termasuk proyek live action anyarnya dari jagat Marvel Cinematic Universe yang berjudul Shang Chi and The Legend of the Ten Rings.

Dilaporkan, film-film dari Disney lainnya yang berada dalam tahap produksi dan pra-produksi, yang terdampak virus corona baru adalah The Last Duel, The Little Mermaid, Home Alone, Nightmare Alley, Peter Pan & Wendy, dan Shrunk.

Hingga saat ini belum ada informasi sampai kapan penundaan ini dilakukan dan proyek-proyek ini akan kembali menjalani proses produksinya. Begitu juga dengan pengaruhnya terhadap jadwal rilis yang masih belum dikonfirmasi.

Sebagaimana diketahui, Disney dan Marvel Studio merupakan nama besar dalam industri hiburan atau perfilman global yang karya-karyanya sangat dinantikan para penggemar di seluruh dunia.

Sejauh ini Disney telah merilis film Onward (2020) besutan sutradara Dan Scanlon. Rencananya dalam waktu dekat Disney akan merilis film Mulan arahan sutradara Niki Caro dan Marvel Studios bakal merilis film Black Widow besutan Cate Shortland.

