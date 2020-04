Ini Cara Sri Mulyani Menunjukkan Cinta Saat Social Distancing

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah tiga pekan menjalani social distancing karena pandemi virus corona, banyak orang mulai dilanda rindu pada keluarga yang tidak tinggal serumah.

Rasa rindu Itu juga dialami Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan cucu-cucunya. Selain karena social distancing, Sri Mulyani juga disibukkan dengan menyusun anggaran untuk penanganan virus corona. Alhasil, dia tak bertemu cucu-cucunya yang biasanya bermain bersama pada akhir pekan.

Dalam unggahan Instagram pada Sabtu (4/4/2020), Sri Mulyani membagikan sejumlah foto dan video cucunya. Tampak di video awal, cucu laki-lakinya berlari ke arah televisi yang menampilkan wajah Sri Mulyani di pojok kanan bawah saat rapat secara online memaparkan stimulus ekonomi hadapi dampak Covid-19.

Sembari memegang roti di tangan kirinya, sang cucu memanggil neneknya sembari tertawa, "any (kependekan dari granny atau nenek) hai, hai, any." Di video selanjutnya terlihat cucu perempuannya menonton wajah neneknya dari laptop dan memanggil granny.

Usai dua unggahan video tersebut, Sri Mulyani mengunggah tiga foto cucunya. Menteri asal Bandar Lampung itu menuliskan di keterangan foto, "Jaga Jarak (social distancing). Dalam Jarak Rindu Tercipta. Cinta tampak lebih utuh. #kangen cucu."

Unggahan ini bukan kali pertama Sri Mulyani berbagi kebahagiaan dengan cucu-cucunya. Pada awal Maret 2020, ia mengunggah video dan foto kedua cucu perempuannya. Kedua cucunya tampak bergaya memakai gaun pesta merah dilengkapi bando. "Best time of my Sunday morning, the start of something new," tulisnya.

Kemudian pada 30 November 2019, perempuan 57 tahun itu membagikan momen bermain dengan cucunya. Bersama suami tercinta, Tonny Sumartono, ia tampak membawa cucu-cucunya tamasya akhir pekan ke Monas, lalu naik delman.

Unggahan terbaru Sri Mulyani yang merindu dengan cucunya ramai dukungan dari warganet. "Pasti mereka sangat bangga punya oma seperti Ibu. Sehat selalu, Ibu," tulis akun @giigisna

"Cucunya lucu-lucu.., gemes ihh," tulis akun @putrikea_