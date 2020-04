Menikah, Aktor So Ji Sub Sumbang Rp672 Juta untuk Wabah Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor Korea Selatan, So Ji Sub yang resmi menikahi kekasihnya, Jo Eun Jung pada Selasa (7/4/2020). Secara langsung 51K, agensi yang menaungi pemeran drama Oh My Venus itu membenarkan hari spesial tersebut.

"So Ji Sub dan Jo Eun Jung telah memutuskan untuk membuat janji abadi bersama. Setelah berjanji untuk menjadi pasangan seumur hidup berdasarkan cinta dan kesetiaan mereka terhadap satu sama lain, pasangan itu mendaftarkan pernikahan hari ini (7 April) dan sekarang secara hukum suami-istri," kata 51K dikutip dari AllKpop pada Selasa (7/4/2020).

Pasangan yang terpaut usia 17 tahun itu, mengadakan perayaan sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga terdekat.

"Dalam menghormati keinginan So Ji Sub dan Jo Eun Jung untuk menghargai saat-saat paling bahagia dan paling penting mereka, pasangan ini akan mengadakan upacara kecil dengan hanya kehadiran keluarga," kata mereka.

Mengingat Korea Selatan juga menjadi salah satu negara yang terpapar virus corona, So Ji Sub dan Jo Eun Jung memutuskan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki kesulitan perekonomian lebih dari Rp 672 juta.

"Selama masa sulit ini, pasangan tersebut telah memutuskan untuk memberikan sumbangan sebesar 50 juta Won Korea Selatan ke 'Good Neighbours' untuk memberikan sedikit kenyamanan dan bantuan.

Sumbangan ini akan digunakan untuk membekali anak-anak dari keluarga yang kesulitan dengan PC tablet dan teknologi pintar sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan selama masa-masa ini," kata mereka.

Sementara itu, So Ji Sub dan mantan penyiar Jo Eun Jung mulai go public dengan hubungan mereka sejak Mei 2019. Setelah menikah, So Ji Sub akan terus secara aktif sebagai aktor di bidangnya, sementara mantan penyiar Jo Eun Jung telah memutuskan untuk pensiun dari profesinya sejak tahun lalu.