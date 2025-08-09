Fakta-fakta Film Animasi 'Merah Putih One For All' yang Banjir Kritik

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang hari kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus ada film animasi berjudul "Merah Putih One For All" bertema nasionalisme yang bakal tayang di layar lebar mulai 14 Agustus 2025.

"Merah Putih One For All" merupakan film animasi yang diproduksi Perfiki Kreasindo dengan produser Toto Soegriwo dan sutradara Endiarto, Bintang, dilihat dari laman resmi 21cineplex.

Dilansir dari akun instagram Toto Soegriwo, film ini merupakan produksi rumah produksi perfiki kreasindo yang mengangkat keberagaman budaya Indonesia "Merah Putih: One For All".

Film ini, menurutnya baru dikerjakan bulan Juni 2025 ini bercerita tentang delapan anak dari berbagai latar belakang budaya Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik: menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misterius tiga hari sebelum upacara kemerdekaan dimulai.

Film garapan Endiarto dan Bintang ini berdurasi 70 menit ini diketahui memakan budget produksi hingga Rp6,7 miliar rupiah seperti yang diutarakan Produser Eksekutif Sonny Pudjisasono.

Dengan tema keberagaman Indonesia, film animasinya dinilai menggugah jiwa, sarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini.

Banjir kritikan

Dalam akun instagram Toto netizen banyak mengkritik jumlah anggaran yang hampir mencapai Rp7 miliar dalam pembuatan film tersebut.

Menurut netizen, anggaran tersebut sangatlah besar untuk sekelas film animasi dengan kualitas tersebut.

Selain itu kritikan juga ditujukan terkait aspek visual dan kualitas animasi yang ditampilkan dalam trailer. Hal tersebut terungkap dari komentar di kolom trailer yang beredar.

Warganet lainnya juga menyoroti kejanggalan beberapa cuplikan dan adegan dalam film tersebut, termasuk perihal adanya gudang senjata yang menjadi salah satu adegan dalam film tersebut.

Berikut deretan kritikan netizen

Siapa kira-kira yang ikhlas nonton beginian? Dibikin gratis pun rasanya masih kemahalan untuk membuang-buang waktu nonton apapun ini (jelas ini bukan film).

kalau ini film buatan anak umur 10 tahun dan di buat sendiri dan di upload sekedar konten youtube dalam rangka merayakan hut ini bakal gw apresiasi dan gw dukung anak itu

Film ini cocok ditayangkan ditahun 1944

animasi Aib Negara,.. udah bener standart tinggi Jumbo langsung kebanting seketika ama ini..

Memang bener kementrian harus diisi anak muda untuk bbrp bidang yg berhubungan dgn teknologi

Honorable Mention: 0:39 Bendera hilang di gudang senjata 1:00 Aaaaaaaa

Beta buka gudang! Ternyata ada senjata api

Produksi animasi kalau ga belajar secara riset sama film "Jumbo" & "Meraih Mimpi" dulu, jadi gini hasilnya... Ya Tuhan, sumpah dah. Liat kualitas film animasi gini pen gw nangis rasanya.

Sinopsis

Di sebuah desa yang tenang dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok anak terpilih menjadi "Tim Merah Putih" untuk menjaga bendera pusaka yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus tiap tahunnya.

Namun 3 hari sebelum upacara, bendera itu hilang, delapan anak dari berbagai latar belakang budaya Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik: menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misterius.

Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai, bahkan meredam ego masing-masing, demi satu tujuan mulia: mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan. Dengan keberanian, kerja sama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan.

Mereka memulai petualangan mencari Bendera, menelusuri hutan, sungai, dan menghadapi konflik batin. Film ini penuh dengan momen lucu, menegangkan, emosional, dan menggugah jiwa, sarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalisme anak-anak Indonesia masa kini.

Produser: Toto Soegriwo

Sutradara: Endiarto, Bintang

Penulis: Endiarto, Bintang

Production: Perfiki Kreasindo