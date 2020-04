Akun Instagram Glenn Fredly Dipenuhi Ucapan Bela Sungkawa

Bisnis.com, JAKARTA - Glenn Fredly Deviano Latuihamallo atau Glenn Fredly meninggal dunia pada usia 44 tahun, Rabu (8/4/2020).

Musisi asal Indonesia Timur itu lebih dari 25 tahun melenggang di panggung dan berkarya di industri musik nasional.

Sepanjang karirnya, Glenn dikenal dengan penyanyi pop dan RnB dari timur. Setidaknya enam album telah diterbitkan dan dinikmati pendengar di Tanah Air.

Adapun, terbitan gambar terakhir pada akun resmi Intagram Glenn di @glennfredly309 tercatat empat hari lalu pada Sabtu, (4/4/2020). Dalam terbitan video tersebut, Glenn mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya.

Video tersebut telah ditayangkan lebih dari 780.000 kali. Adapun, kolom komentar terbitan tersebut terus bertambah, yang tadinya ucapan selamat berangsur berubah menjadi ucapan bela sungkawa.

Istri Glenn, Mutia Ayu, baru saja menerbitkan gambar dirinya bersama Glenn. Kutipan gambar tersebut merupakan ramalan Mutia terhadap pendapat anak perempuannya nanti ketika dewasa.

"Ketika Gewa sudah dewasa nanti dan mengerti, Gewa pasti akan berkata 'Gewa Bangga jadi anak perempuan Ayah'," seperti dilansir dari akun resmi Mutia di @mutia_ayuu, Rabu (8/4/2020).

Musisi yang menciptakan tembang "Januari" tersebut juga mendukung dan kerap mengapresiasi petugas medis di garis depan dalam yang menangani pasien terjangkit Covid-19. Selain itu, Glenn belum lama ini juga berkontribusi dalam beberapa konser dengan tagar #dirumah saja.

Dedikasi buat pekerja medis, dokter, perawat , dan mereka yang terpanggil setulus hati untuk menjaga Kemanusiaan! #musisidirumahunplugged https://t.co/8Isj3Vgmn9 — Latuihamallo (@GlennFredly) March 18, 2020

Adapun cuitan terakhir dari akun Twitternya di @GlennFredly merupakan tautan videonya di YouTube. Dalam Video tersebut, Gleen bersama Marcello Tahitoe menyanyikan lagu "You Are So Beautiful" karya Joe Locker dengan versi akustik.

"Dedikasi buat pekerja medis, dokter, perawat, dan mereka yang terpanggil setulus hati untuk menjaga Kemanusiaan!" tulis Glenn, Rabu (18/3/2020).