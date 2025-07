Daftar 10 Produk Amerika yang Laris Manis di Indonesia, Ada Nike, Apple, dan Ponds

Bisnis.com, JAKARTA — Negosiasi tarif Trump dengan Presiden Prabowo menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Sebab, produk Amerika yang masuk ke Indonesia akan dikenakan bea masuk 0%, sedangkan produk Indonesia yang masuk ke AS akan dikenakan 19%.

Beberapa produk buatan Amerika Serikat (AS) telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi pilihan favorit dalam berbagai aspek mulai dari teknologi hingga gaya hidup.

Dilansir dari Campaign Asia, Jumat (18/07/2025), pperusahaan-perusahaan AS telah menembus perdagangan global, membuat merek Amerika terlihat di hampir seluruh penjuru dunia. Produk-produk dari AS pun kerap dianggap sebagai yang paling dapat dipercaya. Laporan Brand Finance Global tahun 2022 mencatat bahwa merek-merek dari Amerika Serikat memimpin secara global dalam nilai merek.

Di Indonesia, produk AS telah lama hadir dan sudah menjadi bagian dari kehidupan, mulai dari makanan cepat saji, produk teknologi, hingga pakaian sehari-hari. Kehadiran merek-merek tersebut tidak hanya menawarkan kualitas, tetapi juga gaya hidup yang identik dengan inovasi dan modernitas.

Simak Daftar 10 Produk Amerika yang Laris Manis di Indonesia pada tahun 2025

1. Nike

Sebagai salah satu merek apparel olahraga terbesar di dunia, Nike memiliki basis penggemar yang kuat di Indonesia. Sepatu, pakaian, hingga aksesori Nike sangat populer di kalangan anak muda hingga dewasa, baik untuk aktivitas olahraga maupun gaya sehari-hari.

Sejak lama produk-produk Apple selalu menjadi incaran, terutama iPhone yang sering dianggap sebagai simbol status dan kualitas. Bahkan pada tahun 2024, Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara. Sebanyak 2,61 juta unit iPhone terjual di Tanah Air.

3. Levi’s

Merek celana jeans legendaris ini tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Levi's dikenal karena daya tahannya dan desain timeless yang cocok untuk berbagai kesempatan.

4. McDonald's

Restoran cepat saji ini sangat terkenal di Indonesia dan menjadi tempat makan yang disukai anak-anak Indonesia. McDonald's berhasil menarik berbagai kalangan dengan menu andalannya seperti Big Mac, kentang goreng, dan ayam goreng, menjadikannya pilihan utama bagi sebagian orang untuk makan cepat dan praktis.

5. Coca-Cola

Minuman bersoda ikonik ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari momen kebersamaan dan perayaan di Indonesia. Ketersediaannya yang luas dan strategi pemasaran yang kuat membuat Coca-Cola tetap menjadi raja minuman ringan bersoda di Indonesia.

6. Pond's

Pond's merupakan salah satu merek perawatan kulit global yang telah memiliki tempat istimewa di hati konsumen Indonesia selama puluhan tahun. Dikenal dengan produk-produknya yang fokus pada pencerahan, anti-penuaan, dan perawatan kulit dasar, Pond's telah menjadi pilihan andalan bagi banyak perempuan di berbagai lapisan usia.

7. KFC

KFC merupakan salah satu merek makanan cepat saji paling populer dan digemari di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dikenal dengan ayam goreng khasnya yang menggunakan resep rahasia Original Recipe legendaris, KFC berhasil mempertahankan cita rasa yang konsisten sejak pertama kali hadir.

8. Maybelline

Maybelline berhasil menjadi favorit banyak konsumen, termasuk di Indonesia. Produk-produknya tidak hanya mengikuti tren kecantikan global, tetapi juga dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal.

9. Polo Ralph Lauren

Polo Ralph Lauren secara global dikenal sebagai simbol gaya klasik Amerika dengan produk-produk apparel berkualitas tinggi, terutama kaos polo ikoniknya.

10. Procter & Gamble (P&G)

P&G memiliki berbagai merek produk konsumen yang sangat laris di Indonesia, seperti Pantene, Head & Shoulders, Pampers, dan Gillette. Produk-produk ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebutuhan sehari-hari rumah tangga Indonesia. (Muhamad Ichsan Febrian)