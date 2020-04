Artis Indonesia Twindy Rarasati Positif Terinfeksi Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Satu lagi aktris Indonesia mengonfirmasi dirinya terinfeksi virus corona.

Dia adalah Twindy Rarasati, artis yang kerap bermain di sitkom The East yang tayang di salah satu televisu swasta.

Kabar itu dibagikan Twindy di akun instagram pribadinya. Dia mengatakan dirinya positif terinfeksi virus corona dan bersyukur mendapatkan dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dia juga yakin dirinya bisa sembuh dari virus tersebut. Sebelumnya, aktris Andrea Dian juga terinfeksi virus corona dan saat ini dirinya sudah sembuh.

Dari foto yang diunggahnya tampak Twindy sedang duduk di tempat tidur rumah sakit, dengan memakai masker di wajahnya.

Berdasarkan data Wikipedia, Twindy Rarasati merupakan seorang aktris dan dokter. Twindy merupakan Alumnus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan saat ini tengah disibukkan menjadi Talent di Stasiun Televisi NET. Di stasiun televisi tersebut ia menjadi pemeran dalam acara Sitkom yaitu The East.

Berikut pernyataan lengkap Twindy

Saya positif Covid-19 ? terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah ? teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one ??? sehat-sehat terus teman-teman semuaaa! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

artis, Virus Corona