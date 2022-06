Ini Bocoran Film Drama Korea All of Us Are Dead Musim 2

Bisnis.com, JAKARTA – Film drama korea zombie populer yang sebelumnya tayang di awal tahun, All of Us Are Dead dipastikan bakal berlanjut ke season 2. Hal tersebut diumumkan Netflix pada Senin, (6/6/2022) di Netflix’s Geeked Week.

"APAKAH LEE CHEONG-SAN (masih) HIDUP? Untung saja All Of Us Are Dead akan bergulir ke season 2 jadi kita bisa cari tahu. #Geekedweek" tulis netflix.

Drama All of Us Are Dead berlatar di sebuah sekolah menengah atas yang tengah mengalami kekacauan hebat akibat wabah zombie yang merebak. Di season kedua, Netflix mengatakan akan kembali menghadirkan kelanjutan kisah mendebarkan sekelompok siswa yang selamat dari virus zombie tersebut.

Lewat unggahannya itu, Netflix menampilkan visual sekumpulan Zombie yang tampak meradang. Diketahui, keempat pemeran utama All of Us Are Dead season sebelumnya dipastikan akan kembali tampil di season kedua ini. Mereka adalah, Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun serta Lomon.

All of Us Are Dead menjadi salah satu serial di Netflix yang paling banyak ditonton. Drama korea ini merupakan karya adaptasi dari sebuah seri bacaan di webtoon yang sangat populer, berjudul Now at Our School garapan Joo Dong-geun.

Rasanya, tidak ada keraguan yang membayangi Netflix saat mereka merilis vidio pengumuman bahwa serial ini akan bergulir menuju musim kedua, mengingat serial ini menjadi salah satu hit terbesar yang ada di dunia streaming film.

Sejak pertama kali dirilis pada awal tahun lalu, All of Us Are Dead menjadi salah satu serial non-inggris yang paling banyak ditonton menyusul Squid Game dan Money Heist di dua posisi teratas. Film ini telah ditonton lebih dari 536,39 juta jam streaming.

Di tengah kemerosotan pengguna Netflix, film ini diharapkan dapat kembali memantik ombak audiens aplikasi streaming film tersebut. Lantas bagaimana kiranya alur cerita yang akan disuguhkan di serial All of Us Are Dead season 2? Nantikan kelanjutan keseruan perjalanan bertahan hidup anak-anak SMA di tengah serangan wabah zombie yang menyisir kotanya tersebut.

