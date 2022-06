Resmi! Netflix Kabarkan All of Us Are Dead Lanjut ke Season 2

Bisnis.com, SOLO - Serial hits Korea Selatan berjudul All of Us Are Dead dikonfirmasi akan berlanjut ke season 2.

Pengumuman itu dikabarkan langsung oleh Netflix pada hari ini, Selasa (7/6/2022) pagi.

"ALL OF US ARE DEAD BAKAL LANJUT KE SEASON 2, AAAAAAKKK! Yang nanya Gwi-nam apa kabar, nggak tau aku masih trauma," tulis akun Netflix Indonesia.

Serial ini langsung masuk ke deretan tontonan 10 besar Netflix sesaat setelah perilisannya. Bahkan, All of Us Are Dead menjadi serial non-English yang paling banyak ditonton di 91 negara selama 2 minggu.

Di Indonesia sendiri, All of Us Are Dead menjadi serial terpopuler yang menempati puncak pertama selama 7 minggu berturut-turut.

Sebelumnya, tim produksi All of Us Are Dead juga telah mengatakan akan mempertimbangkan adanya musim kedua. Mereka pun memberikan bocoran cerita yang kemungkinan terjadi di season 2.

Sang sutradara, Lee Jaegyu, mengatakan bahwa Cheongsan mungkin dibangkitkan kembali. Hal itu bisa dilakukan jika season 2 dibuat.

"Kami memang sudah punya rencana cerita. Tapi jika Cheongsan hidup, ada suatu keadaan terkait dirinya yang tidak bisa diterima. Kami masih belum bisa mengungkapkannya," ucap Lee Jaegyu dikutip dari Celuv Media.

Lee Jaegyu juga mengatakan akan ada pendalaman karakter lain di dalam AOUAD yang akan fokus pada cerita zombie.

"Jika memang ada season 2, kami sudah punya gambaran samar bagaimana kelanjutan cerita karakter lain,"

