Link Streaming Kpop Demon Hunters yang Kini Digandrungi di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Film musikal animasi berjudul KPop Demon Hunters berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa dan menjadi sebuah kejutan terbesar di Netflix saat ini.

Animasi dari Sony Pictures Animation telah meraih kesuksesan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelum KPop Demon Hunters, mereka merevolusi genre animasi dengan film yang digadang-gadang film animasi terbaik saat ini, Spider-Man: Into the Spider-Verse, dan melanjutkannya dengan The Mitchells vs. the Machines, yang juga mendapat pujian.

Para penggemar KPop Demon Hunters membanjiri internet dengan karya seni, lagu cover, cosplay, hingga koreografi sebagai bentuk respons terhadap film tersebut, yang mengikuti kisah grup K-pop fiksi HUNTR/X dalam misi mereka melawan para iblis.

Tidak hanya filmnya yang menjadi hits saat ini. Soundtrack KPop Demon Hunters juga berhasil menempati posisi teratas dalam tangga lagu, melakukan debut di posisi No. 1 Billboard Soundtracks dan No. 8 di Billboard 200 yang mencakup semua genre.

KPop Demon Hunters berkisah tentang tiga wanita yang membentuk grup pop sambil bekerja sampingan sebagai pemburu iblis.

